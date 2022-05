Una cigarreta ha estat la clau per aconseguir l'ADN del presumpte violador de la menor d'Igualada la matinada de Tot Sants quan sortia de la discoteca, segons el sumari al qual ha tingut accés RTVE. La burilla de la cigarreta la va llençar el presumpte agressor B.R. de 20 anys a l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya d'Igualada a principis de març. Aproximadament, un mes abans de ser detingut pels Mossos d'Esquadra.

La policia catalana també va trobar a la seva jaqueta 12 mostres de sang de la víctima, tot i que va declarar que no l'havia vist mai.

Els investigadors van analitzar centenars d'imatges enregistrades, de les hores posteriors i dies abans de la seva detenció ara fa un mes. El presumpte autor pareixia en diverses. Segons el sumari, en aquestes imatges B.R. duia "caputxa de color blau, motxilla de color fosc, pantalons texà negre, jaqueta negra, i sabatilles blanques", tal com van detectar els investigadors per diversos vídeos gravats per càmeres de videovigilància properes a la zona i després de l'hora de l'agressió.

“Subjectant una peça que, per aparença i color, és coincident amb la jaqueta robada a la menor“

"Va ser captat per una càmera de videovigilància subjectant una peça que, per aparença i color, és coincident amb la jaqueta robada a la menor", detalla el sumari. És un altre detall clau que va conduir als Mossos al que seria l'autor d'aquesta agressió: B.R. agafava una jaqueta negra que més tard es va saber que li hauria extret a la menor, entre altres peces de roba.

Les imatges d'un veí que denunciava als Mossos un grup de joves assaltant diversos vehicles a prop de la discoteca van ser decisives. Els agents van revisar els incidents d'aquella nit. El reconeixen unes cinc hores abans entre els joves. És el número 11. També van analitzar una barra metàl·lica de 80 centímetres que van trobar a la zona de l'agressió.

La parella del presumpte autor de la violació va declarar aquest dilluns davant el jutge que era "violent", especialment quan bevia. "No entenc com algú és capaç de fer això", van ser les paraules de B.R. a la seva xicota quan la notícia de la va sortir als mitjans segons la seva declaració.