No nos digáis que cuando empezáis a oler el fin de semana no os entran ganas de comer algo no tan saludable. Javier y Sergio nos enseñan a preparar una hamburguesa que cumple con esta premisa, y no deja de ser nutritiva. Hoy comemos hamburguesa fast good. Es fast porque es rápida de preparar y de comer pero le llamamos good porque está hecha con productos de calidad.

El fast good surgió de los fogones del restaurante El Bulli, de la mano de Ferran Adrià. Él creó este concepto, que se ha popularizado en los últimos tiempos. Quizás tengamos que comer rápido por motivos personales, pero no tenemos porqué renunciar a comer bien.

Y volviendo a la receta, ¿nos vamos a preparar estas jugosas hamburguesas? Uno de los trucos añadir a la masa pan mojado en leche, la sobrasada le da un toque espectacular, ¿y los aros de cebolla? El puntito crujiente que remata la jugada.

Caprichos caseros La vida consiste en darse, de vez en cuando, esos caprichitos que a todos nos alegran. Más si se trata de sus versiones saludables. En este caso, los Torres nos preparan las versiones sanas de unas bombas y de unas hamburguesas, solo de verlas se nos abre el apetito. ¡Al lío! 18.23 min Receta de hamburguesa 'fast good' Receta de hamburguesa 'fast good' Receta de hamburguesa 'fast good' carne Ingredientes Preparación 320 g de carne picada de cerdo

40 g de sobrasada

1 huevo

1 chalota

30 g de miga de pan

Unas hojas de perejil

Leche de vaca

Para la guarnición:

1 huevo (clara)

1 cebolla

80 g de queso brie

1 cogollo de lechuga

2 panes de hamburguesa

Harina Mezclamos la carne picada de ternera con la sobrasada, la chalota y el perejil cortados pequeños, la yema de huevo y el pan remojado con leche, previamente escurrido. Moldeamos las hamburguesas con las manos, unos 180 gramos por persona, y las colocamos entre papel film. Dejamos reposar en nevera una hora si es posible. Cortamos la lechuga en juliana, el brie en tiras y reservamos. Mientras, cortamos la cebolla en aros y los enharinamos, después los mojamos en la clara del huevo y por último los freímos en abundante aceite caliente. Mientras se fríen marcamos las hamburguesas por los dos lados al gusto (punto) del comensal. Cuando los aros de cebolla estén fritos, los retiramos y dejamos sobre papel absorbente. Salpimentamos. Marcamos el interior del pan de la hamburguesa con un poco de aceite en una sartén limpia. Montamos el plato: debajo de todo, medio pan abierto, un poco de la salsa Torres de la receta de las bombas, la hamburguesa, la lechuga, los aros de cebolla, el queso brie, un poco más de salsa, y la otra mitad del pan.