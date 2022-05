L'habitatge de segona mà torna als nivells de la bombolla

El mercat immobiliari viu una eufòria compradora que feia molt que no es veia. El mateix sector reconeix que des de 2007, abans de l'esclat de la bombolla, que no es veia un interès per fer-se amb un pis de segona mà tan alt.

Les darreres dades de concessió d'hipoteques ho demostren. Al març es van enfilar un 13% respecte a fa un any a Catalunya i un 24% més que el febrer, que ja va ser un bon més. En total, es van concedir més de 7.500 hipoteques, la segona comunitat de l'Estat més activa, amb unes xifres que feia pràcticament una dècada que no es veien.

Es concentra al mercat de segona mà Joan Company, president del Consell Català dels APIs de Catalunya, reconeix que "des del 2007, just abans que esclatés la bombolla immobiliària, no hi havia nombre compravendes tan important". De moment, els experts creuen que estem lluny d'aquella situació. Ara bé, aquest interès comprador, a diferència de l'època de la bombolla té un perfil força marcat. La majoria d'operacions, 8 de cada 10, es concentren en el mercat de segona mà. " Hi ha poca obra nova perquè l'encariment de les primeres matèries fa que es construeixi poc". A banda, molts propietaris que llogaven els han posat a la venda perquè diuen que "no els surt a compte la limitació dels preus del lloguer", ens expliquen des del mateix sector.