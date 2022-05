L'ampliació de les andanes de l'estació d'Arc de Triomf forma part de les inversions de Rodalies per millorar el servei a Catalunya. Així, amb un cost de tres milions d'euros, Renfe ha licitat les obres per allargar les andanes uns 200 metres i que permetran que els combois de la línia del Maresme tinguin capacitat de fins a 2.000 persones.

Els treballs duraran uns deu mesos i també inclouran altres actuacions com la instal·lació i la reubicació d'un nou ascensor i escala metàl·lica, la renovació a la millora d'encaminaments per a persones amb mobilitat reduïda i l'adequació i millores d'enllumenat i andanes.

Més places a les línies R1, R3 i R4

Les andanes més grans ampliaran l'oferta de places als trens de les línies R1, R3 i R4. Actualment, per l'estació d'Arc de Triomf hi passen al voltant de 25.000 persones, a més dels clients de les tres línies de Rodalies que hi passen.

D'altra banda, la retirada de l'anterior empresa adjudicatària va obligar a reiniciar tot el procés i s'ha aprofitat per incloure-hi altres millores.