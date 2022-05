En los últimos tiempos, es cada vez más habitual encontrar piezas textiles en galerías, ferias de arte y museos. El arte textil, antes considerado un arte menor, por su asociación histórica al ámbito femenino, doméstico y artesanal, goza en la actualidad de un mayor reconocimiento como forma de expresión, técnica y objeto de estudio de primer nivel. A pesar de contar con pioneras como Anni Albers o Sheila Hicks, junto a artistas más contemporáneos como Ernesto Neto, Joana Vasconcelos, Aurelia Muñoz o Teresa Lanceta, entre sus creadores más destacados, el arte textil, y los procesos asociados a su práctica, son aún cuestionados en algunos ámbitos dentro del mundo del arte.

Esta semana Metrópolis reflexiona sobre el estado actual del arte textil a partir de dos proyectos expositivos que han tenido lugar en nuestro país en los últimos meses: “Textiles instalativos. Del medio al lugar” en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, y “Peninsulares” en el Museo de Artes decorativas de Madrid.

Textiles instalativos. Del medio al lugar

La muestra ‘Textiles instalativos. Del medio al lugar’, en el CAAC de Sevilla, propone un acercamiento al textil en el arte contemporáneo a partir de su relación con el espacio estableciendo además un paralelismo entre la composición del propio medio textil y los estratos históricos que se esconden en el privilegiado espacio monumental que ocupa el museo.

Das Was Ist (2020), de Ulla von Brandenburg cropper

La muestra comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes, director del CAAC, incluye seis artistas de diferentes generaciones, todas mujeres, cuyas piezas tienen como principal característica la abstracción y el color.

Una superposición de telas de colores con una abertura circular a modo de decorado teatral, da la bienvenida a la muestra en la Iglesia. Das Was Ist (2020), de Ulla von Brandenburg (Karlsruhe, Germany, 1974), es una pieza que la artista propone recorrer detenidamente para descubrir desde diferentes perspectivas porque, afirma, “debemos salir de nuestros hábitos para ver con claridad. Adoptar diferentes puntos de vista para ver el mundo de nuevo”.

Sentinelle de Safran (Sheila Hicks, 2018) cropper

De Sheila Hicks (Hastings, Nebraska, EEUU, 1934), encontramos tres piezas que exploran el color, la textura y la estructura del textil. Apprentissages de la Victoire (2008-2016), La Sentinelle de Safran (2018) y Carta blanca antes de la expedición (2021) son representativas de su corpus de trabajo que combina técnicas textiles ancestrales con tratamientos y pigmentos más actuales, donde convergen lo táctil y lo visual.

El diálogo entre las prácticas ancestrales y las actuales se materializa también en la obra de Hellen Ascoli (Guatemala City, 1984). En Those who remind us that change is the only constant (2020) y Sometimes the sky opens (2020), arte y artesanía confluyen. Un homenaje a las mujeres tejedoras guatemaltecas basado en el poema Letanía al volcán escrito por Ascoli inspirándose en Guatemala como un país de volcanes, con un paisaje inestable que afecta a la forma de percibir el mundo.

En la zona del altar, nos recibe Ombre (1996), de Paola Besana (Italia, 1935 - 2021), cuyas posibilidades combinatorias permiten establecer hasta 200 versiones diferentes de la misma pieza. La artista italiana fundó en 1968 en Milán el Studio di Tessitura que lleva su nombre, un laboratorio, centro de investigación y docencia en torno al textil donde pudo explorar y trabajar en el campo del diseño textil y desarrollar técnicas como el doble tejido que permite pasar de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad [utilizada en las piezas Distrazione Lombarda (1971) y Tre Entità (1988)].

Tre Entità (Paola Besana, 1988) cropper

Por su parte, la artista Belén Rodríguez (Valladolid, 1981) ha creado Nueve autopensantes (2021), una pieza específica para el refectorio, inspirándose en la historia de ese lugar históricamente utilizado por los monjes como comedor, y tomando como referencia el juguete conocido como escalera de Jacob donde unas tablillas emulan la escalera que une el cielo y la tierra para que los ángeles tengan acceso a ambos mundos.

Los Träbäjos (Pae White, 2021) cropper

Cierra la muestra la obra de Pae White (Pasadena, California, 1963), que se instala en la capilla exterior, espacio que hace siglos fue un lugar ‘popular’ donde se permitía la presencia de personas ajenas a la regla monástica y se daba comida a los menesterosos. Los Träbäjos (2021) es una intervención que, de forma abstracta a través de hilos, conecta el espacio museístico con la cultura popular del fast food que en la actualidad encontramos invadiendo las ciudades.