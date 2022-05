'Toscana', un regal de Pau DurÃ  pels amants de l'humor intelÂ·ligent

Un crític culinari, un pot d'esperma i un xoc amb vespa... què pot sortir malament? Després de passar pel Festival de Màlaga i rebre l'escalf del públic, demà arriba a les sales de cinema la nova pel·lícula de Pau Durà com a director. I també com a actor, en aquest cas al costat del seu bon amic Edu Soto. Tots dos han visitat a Tània Sarrias al programa 'Punts de vista' per presentar 'Toscana'.

Pau Durà no només és un de tants actors que es llença a la direcció, té el talent per haver fet de la seva òpera prima una cinta que va encisar la crítica. 'Formentera Lady', protagonitzada per José Sacristán, va ser el debut de Durà l'any 2017 i el va posicionar en un terreny que no havia trepitjat fins llavors. Tal com ha explicat al programa, Durà ara es troba de promoció de la seva segona pel·lícula, però ja té al cap la tercera.

Si ens endinsem una mica en la sinopsi de 'Toscana', descobrim la història del Santi, protagonista interpretat per Pau Durà, un home que té dificultats per arribar al seu destí amb un pot d'esperma. De camí a una clínica de reproducció assistida té un accident i entra a un restaurant proper: el Toscana. A partir d'aquí, embolica que fa fort. El repartiment el completen Edu Soto, Francesc Orella i Malena Alterio.