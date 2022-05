Bob Dylan es un artista extraordinario, “un auténtico fuera de serie” y que aún tiene una influencia decisiva en mundo de la música. Con sus letras “ha puesto el dedo en la llaga infinidad de veces” y su estilo musical que ha dado grandes saltos a lo largo de su carrera. Sin lugar a dudas es una de las figuras más influyentes en la historia de la música popular.

Bob Dylan comenzó su andadura musical tras abandonar la Universidad de Minnesota en 1960. “Asimiló una mezcla de influencias musicales y literarias que iban desde el rock and roll del Little Richard y Elvis Presle y al toque blues de Woody Guthrie, el melancólico lirismo de Hank Williams y el grito aullido irreverente de los poetas beat ”.

“The Times They Are A-Changin” es una de las canciones protesta más emblemáticas de todos los tiempos. Es una de las bandas sonoras de los setenta y de sus contiendas, de las protestas contra la guerra de Vietnan y la lucha por la igualdad racial. “Su buen amigo Tony Glover leyó aquel texto y su primera reacción fue preguntar al cantautor sobre qué era esa mierda. Al parecer, Dylan le respondió que eran esas cosas que la gente quería escuchar . Años después afirmó que aquella canción era más un sentimiento que una declaración”, afirmaban en Sin rodeos .

¿Puede un premio literario reconocer la labor de un músico?

El 13 de octubre de 2016, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel por “haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”. Un galardón que hasta entonces había respetado “religiosamente los limites de la novela, la poesía o el ensayo”, convirtiéndose así en el primer músico hasta la fecha en obtener dicho reconocimiento. Esta distinción abrió el debate y generó mucha controversia. Sus letras llenas de mensajes como “Blowin' in the Wind”, 'I Feel A Change Comin' On', “Union Sundown” son dignas merecedoras del eterno galardón. “Pero si hablamos de la relación entre Dylan y la literatura, no hay nada más revelador que su tema más icónico, “Like a Rolling Stone”, exponían en Cinco Pistas.

“Si por algo es celebrado Bob Dylan es por ser un cronista de su tiempo”. Quizás por eso otro de los galardones que ha obtenido el cantautor es el premio Pulizter en 2008.De nuevo, el primer músico de rock en conseguirlo.