Abraham Mateo, quan l'èxit va més enllà del nen prodigi

La seva veu va enlluernar a tot un país quan només era un nen i ara és un dels artistes amb més reproduccions a escala global. Abraham Mateo ha demostrat sobradament que és molt més que un nen prodigi, perdurant en el temps amb les seves pròpies composicions. Una personalitat única que no ha tingut inconvenient en adaptar el seu talent a les tendències del moment. Ara torna amb un nou single, 'Quiero decirte', al costat de la seva amiga d'infantesa Ana Mena, i l'ha presentat al programa 'Punts de vista' de Tània Sarrias.

Són molts els nens i nenes amb talent musical que després d'un boom mediàtic van desapareixent pel camí. Aquest no ha estat el cas de l'Abraham Mateo. Tot i una entrada explosiva a través de la televisió, l'artista andalús ha comptat des de primer moment fins ara d'una legió de fans que l'han acompanyat durant tot aquest trajecte. Només té 23 anys, però ja té una llarga carrera carregada d'èxits.

Se suma a aquesta llista de hits el seu nou tema que ha presentat a 'Punts de vista'. 'Quiero decirte' és una cançó que no et pots treure del cap on combina la música més disco amb un toc més urbà. El seu videoclip acumula en pocs dies més d'un milió de reproduccions a Youtube. L'ha presentat en acústic al plató de RTVE Catalunya.

Al programa ha tingut temps de parlar no només de música, sinó també d'altres experiències vitals. Va patir bullying i està compromès amb causes socials a través d' UNICEF.