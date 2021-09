Abraham Mateo vuelve a la carga con un nuevo single, "Repetíamos", un adelanto de su séptimo disco, que como nos ha asegurado él mismo: "está al caer". La canción resalta la singular voz de Mateo, mezclándola con ritmos modernos y melodías dentro del estilo del artista.

“Sigo pensando que no estás aquí // Y ahora hace más frío que Madrid // Me sé de memoria todas tus fotos de IG // Y estoy solo aquí recordando”, canta sutilmente Abraham Mateo antes de que el ritmo baje y él pinte la imagen con ese ser querido que tanto anhela. “Estoy muy emocionado de que todos escuchen esta canción y vean el video musical. Creo que la mayoría de la gente podrá identificarse con esta pista y espero que ocupe un lugar especial en sus corazones ”, ha declarado Abraham Mateo en el comunicado oficial de presentación del single.

A raíz de este lanzamiento, hablamos con Abraham sobre el pasado, presente y futuro de su carrera musical. Nos quedamos con una frase que podría definir perfectamente el momento en el que se encuentra el artista ahora: "Estoy contento porque en los próximos meses vienen un montón de proyectos y colaboraciones. Ya estoy pensando todo el rato en lo próximo."

P: ¿Cómo ha sido tu verano?

R: Mi verano lo definiría como un verano bastante enfocado. No me ha dado tanto tiempo de viajar y todo eso, porque he estado trabajando un montón y preparando el nuevo disco, que es mi séptimo disco de mercado. Y nada, con mucha ilusión y muchos proyectos por delante. Así que bastante enfocadito ha sido este verano.

P: O sea que ha sido más de preparación que de directos, ¿no?

R: Sí, totalmente. Todavía nos está costando arrancar la gira porque lo del Covid nos ha frenado bastante. Ha paralizado todos los proyectos que teníamos en mente, sobre todo el tema de los conciertos. Pero poco a poco iremos retomando todo eso. Tengo programada una fecha en Perú, pero para el año que viene.

P: Y ahora, tras las vacaciones, ¿cómo te sientes? ¿Hay ganas o estás un poco con el síndrome de depresión post vacacional?

R: Pues a mí el veranito me gusta bastante. Soy de verano total y si que es verdad que en septiembre llega un poquillo de bajoncillo. Pero nada, al final yo disfruto con todas las épocas del año. El invierno, por ejemplo, me ayuda también a centrarme y me activa.

P: ¿Todos estos proyectos te van a llevar fuera de España?

R: Sí, esa es la idea. Ya estoy vacunado y ya puedo viajar. Quiero irme unos meses a Miami a estar allí produciendo, componiendo... Era mi plan inicial en enero: mudarme a Miami y estar allí componiendo y produciendo con varios productores, pero con esto del Covid al final no se pudo llevar a cabo y ahora quiero retomarlo. Mi plan es irme para allá.

P: ¿Qué tal va tu faceta como productor? ¿Te gusta más que interpretar?

R: Pues en realidad me gustan las dos cosas. Creo que no podría elegir. Siendo artista llevo ya 15 años en la música y de productor también llevo mucho, pero no dedicándome a ello profesionalmente. Empecé a producir en serio hace como unos 3 o 4 años. Desde entonces, varios artistas me han dado la oportunidad y la verdad que lo disfruto mucho. Para mí supone una especie de desconexión y lo disfruto bastante. A veces pienso que el día que ya no esté al final lo que va a quedar son mis composiciones y mis producciones. Creo que no habría mayor regalo que ver mi nombre no solo en mi música, sino también dentro de la música de otros artistas. Eso me haría mucha ilusión.

P: ¿Y para quién te gustaría producir?

R: Me gustaría producir para J. Balvin, Bruno Mars, Ozuna o Rauw Alejandro sería una opción increíble.

P: Como dices que ahora te vas para Miami, ¿te animarías con una canción en inglés?

R: Me encantaría hacer algo en inglés. De hecho, hay varios temas que tengo pendientes enfocados para el mercado norteamericano que todavía no han salido. Espero que salgan dentro de poco y me haría mucha ilusión entrar ahí.

P: ¿Para cuándo el disco?

R: Pues lo estoy preparando ahora: dedicándole muchas horas, mucho trabajo, mucho cariño... Hoy se estrena lo que será el primer single de este álbum: "Repetíamos", que es una canción que he producido junto a una de mis mayores influencias en mi faceta como productor: Tiny, un productor del que yo he aprendido mucho. Es una canción que escribí en casa y le dije de producirla juntos. Él me ha ayudado mucho a aprender más cosas todavía como productor.

P: De hecho acabas de estrenar "Repetíamos", ¿cómo lo están recibiendo tus fans en redes?

R: La gente ha estado bastante alerta y eso es un buen indicador para mí. Están reaccionando muy bien. Así que con ilusión, como si fuera el primer lanzamiento.

P: En el videoclip te vemos en un maletero, ¿no serás claustrofóbico?

R: (Risas) Que va, que va... A mí me encantan esas cosas. Yo iba amarrado a un arnés para que no me pasara nada. Estaba todo muy medido. Me lo pasé en grande. Era como ir a un parque de atracciones. El vídeo lo grabamos entre Madrid y Almería.

P: ¿De qué habla "Repetíamos"?

R: Es un tema que seguramente le ha pasado a todo el mundo alguna vez. Es el ya no estoy con esa persona, me duele y me alimento todo el rato del recuerdo con ella. Me gustaría repetir todos esos momentos que vivimos juntos, pero ya no puedo estar con ella y eso me frustra un montón. Quiero recordarlo y volver con ella, aunque sea imposible.

P: Ana Mena ha dicho de ti: "Hacíamos clases de canto en San Roque. Cuando teníamos 11 años íbamos todos los sábados y luego nos íbamos todos a comer". ¿Qué recuerdas de la Ana Mena peque?

R: No lo había visto, pero me hace mucha ilusión que me lo digas porque me trae muchos y muy buenos recuerdos. Nosotros empezamos juntos en la música. Empezamos en Canal Sur juntos, fuimos a clases de canto un tiempo y ahí fue cuando nos conocimos. Siempre nos hemos llevado muy bien y me alegro mucho por ella. Siempre que voy a un sitio: centro comercial, taxi, bar, siempre está sonando en la radio y estoy muy orgulloso de ella. Se lo merece un montón porque se lo ha currado tela.

P: ¿Ya apuntaba maneras de niña?

R: Siempre ha sido una chica con mucha luz, mucho talento y muy versátil. Ha tocado todos los estilos de música. Ella te canta baladas, flamenco, pop, copla, urbano... Lo sabe hacer todo. La recuerdo muy polifacética, aparte seguimos hablando y conservamos la amistad que es lo más importante.

P: Ella lo está petando ahora mucho en Italia. ¿A ti también te ha pasado eso de sentirte más valorado fuera que dentro de tu propio país?

R: Sí... Eso suele pasar. Yo hablé precisamente de ello en una canción que se llama "Sigo a lo mío", donde me quedé bastante a gusto. No era una crítica, sino un desahogo personal. Muchos artistas me escribieron sintiéndose identificados conmigo. Al final fue un tema que me arregló la mente en muchas cosas. Fue como una terapia para mí, aparte de que sirvió para ayudar a mucha gente que también sufrió de Bullying. Para mí es un tema muy delicado y pienso que el más especial que he hecho nunca.

“REPETÍAM��S YA DISPONIBLE! Espero os guste tanto como a mí!https://t.co/a1J6vo1C9B pic.twitter.com/gzVn0IL9wO“ — Abraham Mateo (@AbrahamMateo) September 2, 2021

P: ¿Nos puedes adelantar alguna colaboración?

R: En mi Instagram he dejado alguna que otra pistilla de lo que puede venir. Igualmente ahora estaremos un rato dándole caña al "Repetíamos" y en nada sacaremos una colaboración que creo que a la gente le va a gustar mucho. Es algo con un artista que me encanta, que llevaba esperando mucho tiempo. Vamos a ver qué pasa y si se puede lanzar pronto.

P: ¿Va ahora mismo el mercado musical demasiado rápido?

R: Ahora mismo la música es como un restaurante de comida rápida. En plan: te comes un trozo de hamburguesa, la tiras y te comes otra. Entonces los temas van muy rápido, son como de usar y tirar. Por una parte es una pena que duren tan poquito, pero por otra está guay que haya tanto contenido y tanto material. No hay tiempo para cansarse porque siempre hay cosas nuevas.