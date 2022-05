Desapareguts, el drama invisible

Cada any es denuncia a Catalunya la desaparició de més de tres mil persones. Som la comunitat espanyola on més persones desapareixen, juntament amb Andalusia. Gran part dels casos acaben resolts, però n’hi ha més d’un centenar sense resoldre. El Xavier Sardà i l’Ana Boadas ho aborden amb el Paco Lobatón, Màrius Carol, la Rebeca Carranco, el Carles Quílez i l’Anna Punsí, i tracten casos com els de la Cristina Bergua, la Caroline del Valle o la dels germans Órrit.

La desaparició de l'adolescent Cristina Bergua a prop de Barcelona l'any 1997 va generar una commoció social com no havia passat mai fins aquell moment i va tenir com a efecte la creació d'associacions de suports a familiars de persones desaparegudes. L'Ana Boadas conversa amb els pares que no n'han sabut res més, quan ja fa vint-i-cinc anys de la desaparició.

04.35 min Obrim fil - Entrevista als pares de Cristina Bergua

La Caroline del Valle tenia catorze anys quan el 2015 li va dir a la mare que es quedava a dormir a casa d'una amiga. En realitat, va marxar de festa a la zona Hermètica de Sabadell i aquella mateixa nit va desaparèixer sense deixar cap rastre. Set anys després, la mare, Isabel Movilla, explica la sensació de buidor i frustració per no saber res del que li va poder passar a la seva filla.

11.15 min Obrim fil - Sense pistes de Caroline del Valle

L’Isidre Pires Òrrit, de 5 anys, i la seva germana, Dolors, de 17, van desaparèixer el 5 de setembre del 1988 a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. L’Isidre estava ingressat i l'acompanyava la Dolors, que aquella nit es va quedar a dormir amb el nen a l'hospital. No se'n va saber res més. La seva germana, la Mari Carme, detalla l'angoixa de la família durant tots aquests anys sense notícies.

13.28 min Obrim fil - Trenta-quatre anys sense els germans Òrrit

El periodista Paco Lobatón va dirigir i presentar durant sis anys, entre el 1992 i el 1998, un programa icònic i pioner en la recerca de persones desaparegudes, "Quién sabe dónde", que es va emetre a Televisió Espanyola. Avui, a més, s'ha implicat personalment i ha creat la Fundació "QSD Global" per continuar la tasca que va començar en el programa de televisió i acompanyar les famílies dels desapareguts, el patiment de les quals ell coneix perfectament,

Quins mecanismes es posen en marxa quan els Mossos d'Esquadra reben la denúncia que una persona ha desaparegut? Són clau els dos dies posteriors, com estem acostumats a sentir? La caporala Laura Villanueva i el sergent Pere Sánchez fa un repàs a la tasca de la policia en aquesta mena de casos.

