Receta de mejillones en salsa de curry y leche de coco de David

Para los mejillones

1 kg de mejillones

Para las verduras que acompañan a los mejillones

1 hoja verde de puerro

Tomillo

Perejil

2 chalotas

1 puerro

Un poco de AOVE

Un chorrito de vino blanco

Un puñadito de curry en polvo

Para la sopa que acompaña a los mejillones

350 ml de leche de coco

75 ml de nata

Para las patatas violetas

3 o 4 patatas violetas

Aceite de girasol

Otros

Hojas de cilantro

Para los mejillones Limpiamos los mejillones y reservamos. Para las verduras que acompañan a los mejillones Reservamos una hoja verde del puerro y elaboramos un bouquet garni con tomillo y perejil. Cortamos las chalotas y el puerro en mirepoix y las pochamos sin que cojan color en AOVE. Las mojamos con vino blanco y dejamos que se evapore el alcohol. Añadimos el bouquet garni y el curry en polvo y rehogamos unos minutos más. Retomamos los mejillones previamente limpios y tapamos la olla. Una vez que estén abiertos y su cocción sea la correcta, los retiramos del fuego y los separamos de las cáscaras. Los reservamos en agua con hielo para cortar la cocción. Colamos el caldo de cocción de los mejillones a otro cazo y deshechamos el sólido. Añadimos la leche de coco y un poco de nata y reducimos hasta obtener una textura de una sopa un poco densa. Rectificamos de sal. Para las patatas violeta Pelamos y cortamos las patatas con la mandolina. Primero en una dirección y después en perpendicular para así obtener un corte estriado con forma de cuadrícula. Reservamos en agua con hielo para que la textura sea más firme y posteriormente secamos en papel absorbente para quitar el agua. Calentamos el aceite de girasol y freíos suavemente las patatas sin que se doren demasiado. Reservamos. En un plato hondo, colocamos film tenso sobre la superficie, engrasamos y colocamos de forma separada las hojas de cilantro. Volvemos a cubrirlas con otro film y secamos en el microondas durante dos o tres minutos a máxima potencia. Sacamos las hojas secas, las salpimentamos y las reservamos. Mezclaremos la leche de coco y la nata en un bol. Añadimos una pizca de sal. Sirviéndonos de nitrógeno líquido y unas varillas, removeremos hasta conseguir helado. Para el emplatado Colocaremos los mejillones en un semicírculo siguiendo la forma del plato. Montaremos algunos encima de otros para que no sea algo completamente ordenado. Utilizaremos las chips de patata violeta y las hojas de cilantro secas para dar volumen al plato, teniendo especial cuidado de que no caigan sobre la superficie del mismo. Con el helado haremos una quenelle y la colocaremos en el lado opuesto de los mejillones. Salsearemos desde el lado de los mejillones para no afectar a la quenelle y obtener una textura firme.