S'investiguen les causes de l'accident ferroviari

Les autoritats investiguen les causes de l'accident entre un tren de mercaderies i un de passatgers prop de l'estació de Sant Boi d'aquest dilluns a la tarda. El maquinista del tren de passatgers hi va perdut la vida i al voltant de 86 passatgers van resultar ferits, alguns que van haver de ser ingressats ja han rebut l'alta hospitalària.

Els Mossos d'Esquadra encarregats de la investigació analitzen la caixa negra dels dos trens i treballen en el visionament de les imatges exteriors i interiors de l'accident per a avançar en les possibles de les causes del fatal accident. Segons fons policials, totes les hipòtesis estan obertes.

Segons ha informat la policia catalana, en el marc de la seva recerca, els agents estan analitzant el contingut de la caixa negra de tots dos trens, per a veure si aporten pistes sobre les causes del sinistre.

Moret assegura que des del consistori ja avaluen les mesures per evitar un altre accident ferroviari i que s'hauran de prendre des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Per una altra banda, els treballadors de l'empresa ferroviaria han dedicat un minut de silenci a la mort del company que ha perdut la vida.

L'alcaldessa de Sant Boi destaca que "mai havia passat res" en el punt de la via on ahir es va produir l'accident ferroviari. "S'està investigant possibles causes".

L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, entrevistada al 'Cafè d'idees' de La2 i Radio 4 ha destacat que "mai havia passat res" en el punt de la via on es va produir l'accident ferroviari. L'edil ha mostrat la commoció de la localitat per la fatal notícia.

D'altra banda, la presidenta de Ferrocarrils ha afirmat que no els consten queixes de maquinistes per mal estat de les vies.



Transport alternatiu per carretera

L'accident ha afectat la circulació dels trens de la línia Llobregat - Anoia. Per això, la companyia ferroviària ha desplegat un transport alternatiu per carretera per connectar les estacions de Sant Boi i Molí Nou, ja que aquest tram continua tallat per les tasques de retirada dels dos trens.

Els passatgers han corregut per agafar els autobusos en aquest tram afectat, i la majoria s'han mostrat comprensius amb la situació.

Transport alternatiu al tren a Sant Boi de Llobregat després de l'accident ferroviari.



Corredisses dels passatgers i busos plens a les estacions d'FGC









Dues grues de grans dimensions s'han desplaçat fins al lloc de l'accident per retirar els dos trens xocats. Des de primera hora els operaris treballen per remolcar el comboi de mercaderies i així deixar una via lliure.