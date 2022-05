Juditt Neddermann impulsa un nou festival de música al Maresme

Abans de la pandèmia la proliferació de festivals musicals era una tendència a l'alça, però un cop passats aquests dos anys de restriccions, ara tornen amb més força de mai. La Judit Neddermann, conjuntament amb l'activista cultural Martí Sancliment, han decidit sumar-se a aquesta aventura amb la creació d'un festival diferent, el Festival Floral. La cantant ha passat per 'Punts de vista' i ha explicat a Tània Sarrias com serà aquesta nova proposta cultural.

Costa fer-se un lloc en un sector que acapara tots els caps de setmana d'aquí a la tardor. Ja hi ha grans festivals consolidats a Catalunya i els nous que arriben lluiten per atreure una part més diferenciada del mercat. El Festival Floral presenta una proposta amb un cartell 100% femení, que compta entre les seves artistes amb grans noms de la música catalana com Clara Peya o Rita Payés.

Judit Neddermann no només és un regal per a les orelles, també és una artista compromesa amb la música que ha decidit emprendre l'aventura d'organitzar un festival a la seva terra. I aquesta és una molt bona notícia, el primer Festival Floral tindrà lloc del 20 al 22 de maig a Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt