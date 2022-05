Badalona, seu de la Copa del Rei de bàsquet 2023

Badalona serà la seu de la pròxima edició de la Copa del Rei de bàsquet després de l'acord assolit entre l’Ajuntament badaloní i la Lliga ACB. La competició es disputarà entre els dies 16 i 19 de febrer de 2023 al Palau Municipal d’Esports de la ciutat badalonina, seu dels partits del Club Joventut Badalona. D'aquesta manera, la competició més important torna als orígens del bàsquet espanyol.

Amb una capacitat per a més de 12.000 espectadors, el Palau Municipal d’Esports de Badalona ha estat l'escollit per acollir esdeveniments històrics de l’esport entre els quals destaca la disputa del torneig de bàsquet dels Jocs Olímpics de 1992.

L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, s'ha mostrat il·lusionat amb la notícia i considera que amb aquest esdeveniment "es compleix un somni" per a la ciutat: "És un dia històric per a Badalona, ja que s’ha aconseguit fer realitat una reivindicació de dècades".

Per segona vegada

Aquesta serà la segona vegada que la Copa del Rei viatja a Badalona. L'anterior ocasió va ser durant la temporada 1984-1985. Aleshores es va disputar al Pavelló d’Ausiàs March. 38 anys després la Copa del Rei tornarà a la ciutat bressol del bàsquet, una ciutat on es respira bàsquet i que continua funcionant com a font inesgotable de talent basquetbolístic, tant de jugadors com d’entrenadors.

El Club Joventut Badalona exercirà com a club amfitrió a la Copa del Rei 2023. L’acompanyaran els set equips millor classificats al final de la primera volta de la Lliga Endesa 2022-2023.