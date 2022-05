“20 años dan para mucho”, ha señalado en Tarde lo que tarde el cantante Álex Ubago que está a punto de iniciar una gira de celebración de las dos décadas que lleva sobre los escenarios. “Me han pasado muchísimas cosas bonitas y me siento un absoluto privilegiado y afortunado por todo lo que he vivido este tiempo con la música, a todos los lugares a los que he podido llevar mis canciones y todas las personas con las que he podido compartir la música y experiencias totalmente maravillosas”.

Entre el público y lo personal Ha reunido 18 canciones en un disco recopilatorio de todo estos años. “Había unos 12 o 13 temas que tenían que estar sí o sí en el disco, quizá porque han sido los singles más importantes de mi carrera, las canciones que más éxito han tenido y que más han conectado con el público”. “La decisión del repertorio fue una mezcla entre lo que quería que entrara yo, lo que creía que quería que entrara mi público, mis fans, y luego también pedí bastante opinión a Paco Salazar, que es el productor del disco, teniendo en cuenta pues el sonido, a qué canciones creía Paco que podía sacar más partido”. Con los otros temas del disco ha reconocido que tuvo “dudas” y que “hubo canciones que me dio pena dejar fuera”, pero había acordado con su discográfica que serían 18. Señala que tiene con estas “una relación o que hay algo más personal y que me hacían ilusión que estuvieran en el álbum”.

La conexión personal y musical “Amistad y admiración” son las dos palabras con las que resume Álex Ubago la selección de colaboradores que le acompañan en el disco como Pablo López, La oreja de Van Gogh o Antonio Orozco. “Es un disco de colaboraciones con artistas muy reconocidos, algunos más veteranos, otros más emergentes, más jóvenes. El factor común es que tengo una relación personal cercana con todos ellos y a cada uno de ellos le llamé personalmente para invitarle al disco. Hay una conexión además de personal, musical”. “Junto con todos estos cracks” ha querido llevar sus canciones “a un nuevo lugar”.

La sorpresa del disco Es consciente que con la canción “Me muero por conocerte” de la gran cantidad de pedidas de mano que se han hecho: “Me han contado muchas historias en torno a esta y a otras canciones. Esta es una de esas canciones que permanece en la memoria colectiva de mucha gente. Es una canción a la que la gente tiene mucho cariño y yo también. Es una de las canciones más icónicas de mi carrera”. En este álbum la he grabado con Beret: “Es una de las grandes sorpresas del álbum”. “Grabar esta canción con Amaia otra vez, lo podíamos haber hecho, pero eso ya lo hicimos en 2001 y me parecía que era volver a hacer algo que ya había hecho. Pero por otro lado, sí tenía claro que no podía concebir esta canción cantada con otra voz femenina que no fuera Amaia. Ahí sí dije esta canción si la grabo con alguien tiene que ser una voz masculina. Cuando estaba pensando con quién podría ser, llamé a Beret para invitarle al disco y me dijo 'Álex, cuenta conmigo. Sin duda quiero estar ahí, pero quiero cantar sin miedo a nada'”.