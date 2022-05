3 llargmetratges que poden guanyar el BARQ Festival

Aquesta setmana, i fins diumenge, se celebra la segona edició del BARQ Festival, el Festival Internacional de Cinema d’Arquitectura de Barcelona, dins del Festival d'Arquitectures de Barcelona MODEL. Enguany es projectaran diferents documentals d’arreu del món amb l’arquitectura com a eix transversal. El BARQ ha apostat per un cinema amb mirada social per a tots els públics i els llargmetratges i curtmetratges seleccionats per optar als diferents premis aborden de manera innovadora temàtiques d’actualitat.

Les projeccions es poden veure als Cinemes Girona de Barcelona, al Disseny HUB i també a la plataforma Filmin durant els dies que duri el festival. Quin documental guanyarà? S’han presentat set llargmetratges i dotze curtmetratges a la competició. A ‘Punts de vista’, programa disponible a RTVE Play Catalunya, l’arquitecta Núria Moliner ha fet una selecció dels tres llargs que més li han cridat l’atenció perquè li semblen molt interessants i creu que poden guanyar.

'Monobloc', de Hauke Wendler Núria Moliner ja ens ho avança: “És un dels meus documentals preferits dintre de la programació” i, encara sense haver-lo vist, creu que serà el llargmetratge que guanyarà el BARQ Festival. Amb més de mil milions d'unitats a tot el món, la popular cadira de plàstic Monobloc és el moble més venut que hagi existit mai. Es mostra les contradiccions d’aquest disseny d’èxit mundial i molt econòmic. Quines són les seves virtuts i defectes? “Per exemple, a Occident es percep com una cadira de baixa qualitat, un disseny vulgar que, fins i tot, té una connotació negativa perquè genera residus de plàstic. Però, en canvi, a altres parts del món és un disseny fonamental perquè per la seva versatilitat millora la vida de molta gent o és el motor d'un sistema d'economia sostenible al Brasil.”, detalla l’arquitecta. Imatge del documental 'Monobloc' RTVE Catalunya

'The Bubble', de Valerie Blankenbyl ‘The Bubble’ mostra les desigualtats als Estats Units. Núria Moliner es queda sorpresa amb el cas que s’explica: “Aquest documental és fortíssim”. The Villages és la comunitat de jubilats més gran del país, hi viuen 150.000 persones. És un complex tancat i ple de luxes de més de 80 km2 amb 96 centres recreatius, 54 camps de golf, 70 piscines i uns 3.000 clubs socials. El documental reflecteix les desigualtats racials i d’oportunitats que hi ha als EUA. Els residents són blancs, voten a Trump, tenen molt poder i colonitzen territoris expandint el seu conjunt urbanístic. “Crec que està bé veure-ho per saber que això existeix i per ser conscients de tot el que hem d'evitar quan fem una ciutat.”, assegura Núria Moliner. The Villages al documental 'The Bubble' RTVE Catalunya