1 alcachofa

4 tomates

1 rape

1 rabo de toro

1 cucharada de harina

Agua de coco

1 camote

1 cucharada de agar-agar

4 onzas de chocolate

Hierbas aromáticas

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Vino blanco

Para el guiso de rabo de toro En una olla exprés, sofreímos el tomate picado con aceite de oliva. Añadimos el vino blanco y lo dejamos que reduzca. En paralelo, enharinamos el rabo de toro en trozos y lo marcamos en una sartén caliente hasta que esté doradito. Con unas pinzas, añadimos los trozos de carne a la olla exprés, las cubrimos con agua y cocinamos durante unos 45 minutos. Para el camote Pelamos el camote, lo cortamos en trozo y lo ponemos a hervir en agua con sal hasta que se pueda atravesar con un tenedor con facilidad. Acabamos de cocinarlo en el horno a 200º C durante aproximadamente 20 minutos o hasta que se dore. Devolvemos el camote a un vaso de batidora y lo trituramos para conseguir una crema mientras añadimos el agua de coco de forma progresiva. Añadimos al final un chorro de aceite de oliva, sal y pimienta. Reservamos en un biberón o manga pastelera. Para la alcachofa Limpiamos la alcachofa y cortamos en láminas muy finas. Freímos en un cazo con aceite muy caliente hasta que estén doradas. Sacamos con la espumadera y dejamos reposar en papel de cocina. Para conseguir que estén crujientes, las deshidratamos en el horno a 90º C durante unos 10-15 minutos con cuidado de que no se quemen. Retomamos el guiso de rabo de toro, colamos el caldo y dejamos en una cazuela que reduzca hasta conseguir una salsa más espesa. Para el rape Limpiamos el rape y cortamos los lomos en dados. Salpimentamos y cocinamos vuelta y vuelta en una sartén con aceite de oliva hasta que ambos lados estén dorados. Para la gelatina de coco En un cazo pequeño, ponemos la misma cantidad de agua que de agua de coco y dejamos que hierva. Cuando rompa a hervir, añadimos una cucharada pequeña de agar agar y removemos para que se disuelva. Volcamos esto en un molde o cuenco y dejamos que se enfríe en la nevera para que gelifique. Reservamos. Para el emplatado En un plato llano, añadimos una cucharada de fondo de rabo de toro. Encima del fondo, disponemos tres trozos de rape Entre los trozos de rape añadimos con el biberón tres puntos de crema de camote. Añadimos el chip de alcachofa en el centro. Cortamos la lámina de gelatina en finas láminas para crear bastones rectangulares y añadimos un trozo por cada pieza de rape dándole altura. Acabamos el emplatado con alguna hierba aromática que aporte aroma y color.