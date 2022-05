Els Mossos que van abatre els terroristes demanden a la Generalitat pel 17A

Els quatre agents dels Mossos d'Esquadra que van abatre els terroristes dels atemptats de Barcelona i Cambrils demanden a la Conselleria d'Interior de la Generalitat. Ho fan pels danys i perjudicis patits en acte de servei. Reclamen una indemnització d'1,2 milions d'euros pels dies de baixa, la incapacitat permanent i les seqüeles psicològiques, entre d'altres.

Es tracta de dos dels agents que van abatre a dos terroristes a Cambrils durant la matinada del 18 d'agost de 2017. Un d'ells "en un enfrontament directe" va neutralitzar a un dels terroristes quan se li estava acostant amb una armilla-bomba en el tòrax i un objecte negre a la mà.

L'altre va abatre a quatre dels cinc membres de la cèl·lula al voltant de les 1.30 hores en la mateixa localitat i van sortir del vehicle amb armes blanques i l'agent va utilitzar la seva arma reglamentària per a neutralitzar als quatre terroristes.

Els altres dos policies que presenten la demanda són els que van posar fi a la vida, conjuntament, de l'autor de l'atropellament de la Rambla de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, a Subirats (Barcelona).

Asseguren que han decidit portar el cas als Tribunals perquè al desembre van reclamar per la via administrativa, però la Generalitat no ha donat resposta. El Ministeri ja els va reconèixer com a víctimes de terrorisme.

El director general de la Policia catalana, Pere Ferrer, ha remarcat que tenen tot el dret en presentar aquesta demanda asseguren Tot i això, Ferrer ha reconegut els atemptats va suposar una "sacsejada a dins del cos": "Va fer que no estiguéssim a l'alçada com a cos d'aquells fets, de la manera que meritaven". Així ho ha dit en l'acte de constitució de la Fundació Mossos d'Esquadra, en el que han assenyalat l'acompanyament que s'ha fet als mossos i reconeix "que van fer molt pel país".