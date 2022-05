Recetas dulces y saladas, panes o masas dulces, estas son algunas de las propuestas que ha reunido Joseba Arguiñano en su primer libro de recetas. Lo define como “atrevido” y “molón”. Ha explicado en Tarde lo que tarde que es “apto para todos”, es decir, “vale tanto para gente que no cocina como para que se atreva y también para la gente que ya ha cocinado”.

Descubrir platos por el mundo

Un libro, Cocina con Joseba Arguiñano, que se nutre de sus viajes: “Me gusta encontrar rincones nuevos y a la vez que eso, las recetas, las especias, los mercados. Todo eso me chifla. Con la excusa del surf me he movido por todos lados. No se puede practicar siempre que tu quieras, hay días que hay mucho viento, hay días que no hay olas. Esos días hay que aprovechar para rascar este tipo de cosas”.

La comida “te recuerda y te traslada a los sitios. Imagínate un día que tienes un partidito, te vienen esos amigos que fuiste con ellos a México y sacas un guacamole”. Entre las comidas más raras que ha probado ha destacado el cocodrilo o la pitón en México. Reconoce que se atreve con todo: “Pruebo todo, luego si me gusta, lo repito y si no para otros”.

“Nosotros ya sabéis que aquí entre el ajo, la cebolla y la pimienta, las usamos para todo. Cuando vas fuera, como en África, esos sabores de las especias. En Asia, el jengibre, el cilantro, todo eso me encanta, me gusta, te recuerda y te traslada”.