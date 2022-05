Prop d’un 60% dels catalans diu que dorm malament i fins i tot un 13% assegura que no dorm ‘gens bé’. Però, dormim cada vegada pitjor? El Xavier Sardà i l’Ana Boadas debaten si ha baixat la qualitat del nostre son amb la Meritxell Falgueras, el Bernat Dedéu, el Xavier Pérez Esquerdo i la Sílvia Tarragona com a analistes. També passen pel programa l'humorista Toni Moog, el doctor Estivill o el psicòleg especialista en somnis Jordi Borràs.

Quines són les causes més freqüents de l'insomni? Què es pot fer per mirar de recuperar el son una vegada s'ha perdut. El doctor Eduard Estivill ha dedicat la vida a estudiar i solucionar trastorns de son i a l'Obrim fil fa una anàlisi de les situacions més comunes que generen no poder dormir. I també parla sobre el tòpic que diu que s'agafa millor el son després d'haver fet l'amor.

“Creieu que si has mantingut relacions sexuals dorms millor?

Doncs atenció a l'explicació que dona el doctor @EduardEstivill perquè us sorprendrà i us cridarà l'atenció: depèn de si ets home o dona...!#ObrimFilSomiar https://t.co/uHjnJUvT8S pic.twitter.com/ZBAb3bmcvm“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 5, 2022

A l'altre extrem de l'insomni se situa la narcolèpsia. L'humorista i monologuista Toni Moog té aquest trastorn del son. Se li va diagnosticar narcolèpsia per bioritmes, un problema que fa que sempre tingui son, per moltes hores que dormi. A més, la passió de son és tan gran que es pot adormir en els llocs i les situacions més inversemblants. N'explica unes quantes des de la seva perspectiva humorística.

El moment més divertit del programa es produeix justament quan Toni Moog explica una d'aquestes situacions com va anar a veure una estrena del seu amic, l'actor Santi Rodríguez, al teatre i es va quedar adormit al punt que els llums van apagar-se a la platea. La conversa que va tenir quan va acabar la funció va ser del tot surrealista.

“No us creureu el que li va passar un dia al @ToniMoog quan es va adormir en un espectacle del seu amic Santi Rodríguez. No us ho perdeu perquè riureu molt!#ObrimFilSomiar https://t.co/uHjnJUvT8S pic.twitter.com/tA8iWP7Bm3“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) May 5, 2022

L'alimentació i la qualitat del son són dos factors que tot sovint van íntimament lligats. La Montserrat va patir un insomni sever que la feia despertar cada nit, fins que, després de visitar diferents especialistes, li van descobrir que la seva falta de son li venia d'una candidiasi als intestins. L'experiència que conta pot ajudar a moltes persones que no saben d'on els venen els trastorns de la son.

07.20 min Obrim fil - L'insomni que té l'origen als intestins

Durant anys, l'Albert Om va fer un programa de televisió que el portava per les cases dels personatges més famosos de Catalunya i a dormir en els llits que li deixaven. Aquesta vegada és l'Ana Boadas que el convida a xerrar sobre el dormir i el no dormir en una botiga de matalassos.

La Mercè Miró va començar a tenir insomni quan la seva parella va desenvolupar el trastorn del son anomenat somnambulisme. Els somnàmbuls no recorden què ha passat quan s'aixequen del llit després d'haver fet tot de coses mentre estan profundament adormits. Però les parelles que dormen amb ells sí que ho recorden i en pateixen els efectes. La Mercè és un d'aquests casos.