Milloren les reserves d'aigua, però la sequera no es resol

Aquesta primavera contrasta amb l’hivern sec que hem tingut. Si fem recompte, entre desembre, gener i febrer, en algunes zones van caure només de 5 a 10 litres, i vam assolir gairebé 100 dies de ratxa seca. Aquesta tendència seca es va trencar al març i s’ha mantingut fins ara. En aquests dos mesos de primavera ha plogut entre 10 i 40 vegades més que en tot l'hivern.

Però no a tot arreu ha plogut de la mateixa manera. Eel març va ser plujós a moltes comarques i molt plujós als dos extrems de Cataunya: a les Terres de l’Ebre i a l’Empordà. Al Parc Natural dels Ports es van acumular 518 litres i al Pantà de Darnius 322 mm.

En canvi, l’abril ha estat sec a bona part del territori i molt sec a la vall de la Cerdanya. En canvi, ha tornar a ser un mes plujós al litoral sud, Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, especialment al massís dels Ports, on s'han acumulat 322 litres.

Com ho noten els pantans?

La sequera que arrosseguem des de l'any passat, agreujada durant l'hivern, va fer baixar les reserves hídriques per sota del 50% de la seva capacitat al gener. El desgel d'aquesta època i les pluges de primavera, tot i que més modestes a les capçeleres dels rius que alimenten els principals embasaments, han fet augmentar les reserves fins al 50 a 70%. El que més ha pujat ha estat el de Darnius que ha augmentat gairebé un 30% en 3 mesos.

Estat dels embassaments ara i al gener de 2022

Tot i això, no estem per tirar coets, perquè en general les reserves hídriques actuals freguen el 60% quan fa un any estaven entre el 73 i el 86%. Per tant, cal seguir fent un bon ús de l'aigua i no malmetre-la, ja que ens encarem a l'epoca més seca de l'any, l'estiu.