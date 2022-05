Marta Vilalta: "Les confiançes s'han trencat encara més"

Marta Vilalta diu que les confiances amb l'executiu central "s'han trencat" i critica la manca de respostes. "Les relacions amb el PSOE no passen pel millor moment. Les respostes insultants no ajuden", reconeix la secretaria general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

“��️ "Les relacions amb el PSOE no passen pel millor moment. Les respostes insultants no ajuden" ☕ @martavilaltat diu que les confiances "s'han trencat" i critica la manca de respostes | @Esquerra_ERC �� https://t.co/FApYVEMqlb @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/gjGXWag5gJ “

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana investigar amb llums i taquígrafs l'espionatge amb el programari Pegasus. La republicana insisteix a demanar transparència, un gest de la Moncloa si vol reactivar el diàleg i també dimissions.

En aquest sentit, considera que les paraules de Margarita Robles "la desacrediten i desautoritzen com a responsable política". Vilalta destaca que s'ha "focalitzat" amb la ministra de Defensa després de les seves justificacions de l'espionatge, però adverteix que cal veure fins on arriben les conseqüències d'aquest cas.

“☕ @martavilaltat explica que @Esquerra_ERC s'ha "focalitzat" amb la ministra Robles després de les seves justificacions de l'espionatge. ��️ "La desacrediten i desautoritzen com a responsable política". �� https://t.co/FApYVEMqlb @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/k7jYw7CecK “

“��️ "No sé si el govern de l'estat vol temptar a la sort i jugar-se totes les decisions". ☕ @martavilaltat pressiona al govern central i posa en perill l'estabilitat al Congrés | @Esquerra_ERC �� https://t.co/FApYVEMqlb @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/iFy26OR5RI “

La portaveu d'ERC pressiona al govern central i posa en perill l' estabilitat al Congrés dels Diputats . "No sé si el govern de l'estat vol temptar a la sort i jugar-se totes les decisions" , ha dit. "El que no farem, davant d'aquesta vulneració de drets, és donar suport a l'Estat", ha afegit.

"La taula de diàleg no ha complert les expectatives".

Critica el "poc compromís" i la manca de garanties del govern de l'Estat amb la taula de diàleg: "La taula de negociació no ha complert les expectatives que teníem dipositades", ha reconegut la portaveu republicana. Vilalta assenyala que el govern central ha anat posant "excuses" per no reunir-se i ha estat "xutant la pilota endavant".

Vilalta també ha reconegut que ja coneixien els casos d'espionatge a Roger Torrent i Ernest Maragall en les seves reunions de la taula de diàleg. En aquest sentit, remarca que seure a la taula de negociació coneixent casos d'espionatge i amb presos polítics "referma" la seva "aposta per la negociació i el diàleg".