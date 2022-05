El president del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, considera que les escoltes a l'independentisme estarien "justificades" perquè les forces independentistes han estat responsables de delictes i "diuen que ho tornaran a fer". Carrizosa diu que l'Estat ha de dir-los que vagin a denunciar-ho al jutjat i afegeix que s'ha volgut "salvaguardar" la "inestabilitat" d'uns grups que han tingut "tractes amb Rússia". En una entrevista al Cafè d'idees de La2 i Ràdio 4, Carlos Carrizosa veu "fins a cert punt" normal "la investigació i no l'espionatge" a l'independentisme amb el programa Pegasus: "Molts dels seus dirigents han estat responsables de delictes".

Carlos Carrizosa assegura que el govern de l'Estat ha utilitzat l'espionatge amb Pegasus a Pedro Sánchez i a Margarita Robles per "tapar" el cas dels independentistes : "És una irresponsabilitat. Sembla que posin en dubte la feina del CNI ". Carrizosa diu que "segur" que el CNI ja en tenia coneixement i ho han tret en aquest moment perquè els interessava per confrontar-ho a l'espionatge a l'independentisme . El portaveu de Ciutadans diu que en un estat democràtic la investigació ha d'estar sota control judicial i creu que si hi ha hagut l'espionatge al president del govern, s'hauria d'haver anat a la justícia "fa un any quan es va saber".

"Les persones que volen destruir l’estat no han d’anar a la Comissió de Secrets Oficials"

El president del Grup Parlamentari de Ciutadans critica que ERC, Junts i la CUP formin part de la Comissió de Secrets Oficials: "Mentre no es demostri que el CNI ha fet res malament, no hem de posar a les persones que volen destruir l’estat a la comissió de secrets oficials". Carrizosa diu que no està justificat que hi siguin pel nombre de vots: "ERC té més diputats i nosaltres el doble de vots. Estan sobrerepresentats al Congrés" i afegeix que els vots "no donen legitimitat per saltar-se les lleis".

“☕ @carrizosacarlos critica que ERC, Junts i la CUP formin part de la Comissió de Secrets Oficials | @CiutadansCs



��️ "ERC té més diputats i nosaltres el doble de vots. Estan sobrerepresentats al Congrés"



�� https://t.co/FApYVEMqlb@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/esWRueANUg“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 4, 2022

Amb relació a la presència de Vox a la Comissió de Secrets Oficials, Carlos Carrizosa justifica que no es coneix que estiguin involucrats en activitats contra el mateix estat: "No he de ser jo qui digui si hi ha de ser VOX o no".