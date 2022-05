Més de 2.000 persones es 'mouen' per l'esclerosi múltiple

Un total de 2.100 persones han participat aquest diumenge a la 22a edició de la cursa solidària 'Mou-te per l'Esclerosi Múltiple', celebrada al Circuit de Barcelona-Catalunya, i que ha batut el seu rècord de participació.

Concretament, 1.635 persones hi han participat de forma presencial i 465 de forma virtual en una iniciativa que pretén conscienciar la població sobre aquesta malaltia neurològica que afecta unes 9.000 persones a Catalunya. L´esdeveniment, apadrinat per l´actor català Bruno Oro, està organitzat per la Fundació Esclerosi Múltiple i compta amb el suport tècnic de la Federació Catalana de Ciclisme, el Circuit de Barcelona-Catalunya, la Federació Catalana d´Atletisme i la Federació Catalana de Patinatge.