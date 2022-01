El virus d'Epstein-Barr, rere l'origen de l'esclerosi múltiple

És l’evidència més sòlida sobre les investigacions d’una de les possibles causes de les esclerosis múltiple: els resultats d'un estudi publicat a la revista Science assenyalen que el virus d’Epstein-Barr (VEB), que origina la malaltia de la mononucleosi, està present en gairebé tots els pacients amb esclerosi múltiple.

Aquesta malaltia afecta el sistema nerviós central i provoca una degeneració neurològica crònica i, de moment, no té cura. Per cada home que la desenvolupa, la pateixen dues dones. En total, 9.000 persones tenen aquesta malaltia a Catalunya.

La investigació, liderada per l’Escola de Salut Pública de Harvard, ha analitzat els casos diagnosticats d’esclerosi múltiple durant els últims vint anys en una mostra de més de 10 milions de persones als Estats Units.

En una entrevista al 'Cafè d'idees', el doctor Xavier Montalban, cap de Neurologia de la Vall d’Hebron i director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), ha aclarit sobre l'avenç que "no tothom que s'infecta amb el virus d'Epstein-Barr, ni molt menys patirà la malaltia. L'estudi el que sí que diu és que si no t'infectes amb el virus de l'Epstein-Barr segurament no patiràs la malaltia (EM)".

Tot i això, encara es desconeix quin paper juga aquest virus en l’aparició de la malaltia, ara bé descarta una relació causa-efecte. Una de les conclusions de l’estudi és que la hipòtesi més plausible és que el virus d’Epstein-Barr exerceixi un important paper "gallet" o desencadenant en aquesta i altres malalties autoimmunes. És a dir, podria tenir un paper d’iniciador de la malaltia, tot i que són necessaris d’altres factors per desenvolupar la malaltia neurodegenerativa que és la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves (entre 20 i 40 anys).

Altres factors implicats De fet, l'Esclerosi Múltiple és una malaltia complexa i d'origen desconegut. Les investigacions assenyales que els factors que poden causar la malaltia són diversos, és a dir, el resultat de la interacció d'un o diversos factors ambientals, que actuarien en les primeres etapes de la vida sobre persones genèticament predisposades. Alguns d'aquests factors ambientals són la manca de la vitamina D, l'exposició solar, el tabaquisme, el consum de sal, la microbiota intestinal i també les infeccions per virus, com seria el cas de l'Epstein-Bar. El Dr. Montalban explica que hi ha d'altres factors: "Vull insistir en el tabaquisme o ells nivells baixos de vitamina B, però hi ha d'altres. Hi ha estudis que demostren que l'obesitat de molt jove també augmentarien els rics de patir l'esclerosis múltiple. I hi ha d'altres que potser la presència de diversos traumatismes craneals també augmentaria la freqüència d'esclerosis múltiple".



