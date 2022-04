“Soy un rockero, pero empecé tocando la guitarra española y estudiando en el conservatorio”, ha explicado El Twanguero en De pe a pa. Con su disco Carreteras secundarias, volumen 2 “quería cubrir un poco las guitarras latinoamericanas y sobre todo reencontrarme con la guitarra española, que son las cuerdas de nylon y es el instrumento con el que empecé”. En el primer volumen de Carreteras secundarias se propuso un viaje por el norte de América.

A pesar de las lluvias

Cuando se fue para allá no valoró el calor, la humedad o los mosquitos. “Los primeros días 'qué calor', pero de repente me dijeron 'en dos semanas empiezan las lluvias'. Lo que pasa es que las lluvias son como un reloj, a las cinco de la tarde hace aquello 'ras'. Entonces ya te preparas un poquito. Técnicamente fue un dolor de cabeza". Los primeros días estuvo en un estudio de grabación, pero no le gustó mucho. Un estudio de grabación en San José no le daba la calidad de los mejores estudios de Los Ángeles en los que él ha trabajado.

"Ya que he venido aquí, me voy a la selva". "Grabé ambientes, hay producción y quebraderos de cabeza también, pero la experiencia fue bonita. Lo que quería era hacer una ofrenda a los árboles con música". “Cuando estás ahí en la jungla, muchos días sólo y te baja todo, no estás en la ciudad pendiente y entonces es como un encuentro más con el instrumento y rodeado por árboles. Fue una muy buena experiencia. Me reencontré con la guitarra española”.