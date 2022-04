Investiguen l'origen de l'hepatitis infantil greu

Els experts segueixen investigant sobre l'origen de l'hepatitis infantil aguda que s'ha detectat ja en 12 països, entre ells Espanya. A Catalunya, des del mes de gener, s'han detectat 5 casos: 2 d'ells són menors de 10 anys.

L'alerta va saltar el 5 d'abril al Regne Unit amb l'aparició de 10 casos d'aquesta variant de la malaltia, i des d'aleshores el CCAES monitoritza la situació a Espanya. Ara informa que entre l'1 de gener i el 22 d'abril s'han detectat 13 casos d'hepatitis greu no filiada a persones d'entre 0 i 16 anys -entre ells els de Catalunya-, 8 dels quals confirmats i 5 més de probables.

Senyals d'alerta

El més habitual és que les hepatitis en infants cursin amb pocs símptomes o de manera asimptomàtica i que es detectin en analítiques rutinàries. Les hepatitis tenen símptomes inespecífics, com són dolors abdominals, vòmits o diarrea. D'altres sí que són específics i cal estar alerta, com són icterícia, coloració groguenca de la pell i de les mucoses, més evident als ulls; colúria, coloració fosca de l'orina; deposicions més pàl·lides o picor a la pell.

Els virus són la causa més freqüent de les hepatitis -inflamació del fetge-, però precisa que no totes les hepatitis són víriques, sinó que també poden ser produïdes per tòxics, com ingesta de fàrmacs o exposició a substàncies químiques; per causes immunològiques, metabòliques o, fins i tot, genètiques.