Matronas: 1.000 mujeres y 10.000 niños mueren al día por complicaciones evitables en el embarazo y parto

En el mundo existen alrededor de 2 millones de matronas, un número más que insuficiente. Se necesitarían casi un 1 millón más, porque se estima que son necesarias un mínimo de 6 matronas por cada 1.000 nacidos, para que el 95 por ciento de las mujeres sean atendidas durante el parto.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Matrona y el Matrón, que se celebrada cada 5 de mayo, en Memoria de Delfín queremos dar visibilidad a una de las profesiones más antiguas de la humanidad, encargada del control y asistencia del embarazo, del parto, del puerperio y de la atención al recién nacido. Desde siempre ha sido ejercida por mujeres hasta hace muy poco, de hecho, en nuestro país, no existía el término masculino solo en femenino, hasta que, en el año 2014, la edición número 23 del diccionario de la Real Academia Española incorporó la palabra matrón.

Las matronas aportan cuidados durante el embarazo, el parto y al recién nacido

El motivo para hablar de esta profesión es doble porque, además, este año se celebra el centenario de la Fundación de la Confederación Internacional de Matronas. Para profundizar en el tema hablamos con María Ángeles Rodríguez Rozalén, matrona jubilada y presidenta emérita de la Fundación Española de matronas; y con Manuel Linares Abad, matrón y autor del libro "Relatos de un hombre llamado matrona".

En su libro, Linares cuenta varias anécdotas de un ejercicio profesional tradicionalmente femenino rne

Cuando Manuel Linares empezó la especialidad de matrona eran 66 estudiantes en clase, de los cuales sólo 6 eran hombres, entre ellos, su hermano y él: "Recuerdo más el primer parto que vi en directo, que el que asistí, porque nunca me habían dejado en las prácticas de enfermería entrar en el paritorio. Las monjas decían que los hombres no podíamos pasar. Estoy hablando del año 1979 y, recuerdo que, entonces, daba a luz una señora senegalesa, y que me tuve que recostar en la pared porque no sabía lo que iba a pasar. Después tuve agujetas en la cara interna de las piernas, de la tensión".

María Ángeles Rodríguez ha traido al mundo alrededor de 16.000 bebés rne

Varias investigaciones realizadas en 2021 apuntan a que invertir en matronas de aquí a 2035 evitaría, aproximadamente, dos tercios de las muertes maternas neonatales y mortinatos, salvando más de 4 millones de vidas al año. La media de la OCDE es de 70 matronas por 100.000 mujeres, mientras que en España hay un total de 8.500 matronas que, si las repartimos entre los 25 millones de españolas, no llegan a las 40 por 100.000 mujeres. Para María Ángeles Rodríguez, "lo que falla es posiblemente el que, ni siquiera, la sociedad y mucho menos los políticos, terminen de reconocer lo que es la profesión de matrona, y por tanto tampoco se nos permita el desarrollo total de nuestras competencias".

Con Patricia Costa nos acercamos a esta profesión a través de varias mujeres que se encuentran en la recta final de su embarazo o en pleno postparto, asesoradas por el equipo de Mdematernity.

Parte del equipo de Mdmaternity del Hospital Quirón Salud de Pozuelo de Alarcón

