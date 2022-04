Día Internacional del Perro Guía: 3.500 en España desde 1990

De ellos depende la vida y el día a día de muchas personas ciegas o con algún tipo de deficiencia visual. Por eso, esta semana, en Memoria de delfín, ponemos en valor su papel en la sociedad, coincidiendo con la celebración de su día internacional cada último miércoles de abril. Hablamos del perro guía, una figura que comenzó a tenerse en cuenta especialmente tras la Primera Guerra Mundial, ante el enorme volumen de soldados que adquirieron problemas de visión tras la contienda.

Esta realidad inspiró al doctor Gerhard Stalling a abrir la primera escuela dedicada al adiestramiento de estos perros en 1916, en Oldenburg, Alemania.

La Fundación ONCE del Perro Guía ha entregado 5.650 cachorros desde 1990

Pero no sería hasta 1990 cuando la Fundación Once del Perro Guía echó a andar en nuestro país. Desde entonces, ha entregado 5.650 cachorros a familias educadoras, que los acogen durante su primer año de vida, para socializarlos y comprobar sus aptitudes.



De ellos, 3.500 se han convertido finalmente en perros guía para acompañar a personas ciegas, como Isabel Ruiz, una de nuestras próximas invitadas, junto a su perra Lona. Arturo Martín recibe también a Elisenda Stewart, instructora de la Fundación Once con treinta años de experiencia.



A 1916 regresamos con Mara Peterssen para recordar un panorama sumido en la Gran Guerra y en batallas como la de Verdún o la del Somme.

Kirk Douglas (derecha), con su hijo Michael

En la cara más amable, el nacimiento de una gran figura: Issur Danielovitch Demsky, más conocido como Kirk Douglas, actor y productor de cine estadounidense al que nos acerca Lucía Sancho.

Dentro del capítulo de Historias Mínimas, David Zurdo presenta a Charles Hatfield, el “hacedor de lluvia”, acusado de provocar unas graves inundaciones en San Diego, (EE.UU.).

Charles Hatfield inspiró la película 'El hacedor de lluvia' (1956)

En nuestra recta final más experimental, JPelirrojo compara el top 3 de los éxitos musicales de 1916 con el top 3 más actual, con nombres como Al Jonson, Billy Murray y John McCormack.

Todo esto y más: domingo 24 de abril, desde medianoche, en Radio Nacional de España.