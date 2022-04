“Excéntrica”, “individualista”, “luchadora”, “quebradiza”, “un talento superdotado” son algunos de los adjetivos con los que se definen a la cantante estadounidense Nina Simone. Un genio total de la música que abarca todos los géneros. Durante su carrera podemos escuchar piezas musicales diferentes géneros: música clásica, blues, pop, gospel, soul, entre muchos. Pues todos ellos encajaban con su "mente abierta", "eclética" y "global".

Eunice Kathleen Waymon, más conocida por su nombre artístico Nina Simone, nació el 21 de febrero en Tryon, pueblo perteneciente al estado estadounidense de Carolina del Norte, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Una niña “hija del crack del 29” y la sexta de ocho hermanos. Por los que sus progenitores debían trabajar duro para sacar a la familia adelante. Su padre regentaba una barbería mientras que su madre se ganaba el ‘pan’ siendo limpiadora.

A pesar de estar gran parte de su día trabajando, también, sacaban tiempo para disfrutar de sus hobbies, la música. Una pasión que inculcaron a sus retoños. Una de ellos, sobresalió por encima del resto, Nina, a los tres años ya estaba encima de un piano. A pesar de las dificultades económicas que padecían ‘invirtieron’ en su pequeña para que desarrollase su talento. “Padres y hermanos comprendieron que tenía un don e hicieron malabarismos con el poco dinero que tenían para que recibiese lecciones de música clásica”, explicaban en La madeja.

Tras la abolición de la esclavitud se mutó a la segregación , es decir, diferentes lugares , distintas leyes y desigualdad de servicios entre los ‘blancos’ y ‘negros’. Por aquella época las personas de color estaban relegadas y dicha segregación era socialmente acepta , por lo que Nina sufrió sus consecuencias. Con tan solo doce años, la pequeña Simone debutaba como pianista clásica. No era un concierto a gran escala, sino que actuaba en la biblioteca de su pueblo. “Allí estaban sentados sus padres en primera fila, hasta que tuvieron que cederles el asiento a unos blancos e irse hasta la última. Nina se negó a tocar hasta que sus padres no volviesen a su sitio”, argumentaban los compañeros de La Madeja. Este fue su primer ‘encontronazo’ con la realidad que sufrían los estadounidenses negros.

Una canción que causó mucha polémica en el país. “En muchos estados del sur la canción fue prohibida por utilizar el término ‘Goddam’, que consideraban blasfemo. Muchas emisoras de radio de todo el país devolvieron rotas y rayados las copias promocionales del single que les había enviado la discográfica”, comentaban los compañeros de Canciones prohibidas. A partir de este tema comenzó a surgir otras composiciones en las que cantaba a la lucha por la justicia , a la libertad y a la igualdad . Entre ellas destacan: “Blacklash blues”, “Why? (the King of love is dead)” o “To be Young gifted and black”.

Bajo el registro musical de contralto , la cantante y compositora interpretó durante toda su carrera diversos estilos musicales , jazz, rhythm and blues, el soul y el blues, entre ellos. Nina fue apodada como la Alta sacerdotista del soul, un sobrenombre a la altura de una de las grandes de la música de todos los tiempos. Una intérprete con un “ talento desbordante ” que provenía de las disciplinas que adquirió en la Iglesia, donde su padre era pastor, tocando el piano desde los 3 años. Pero, ¿qué caracteriza a esta artista? “Su innegable versatilidad artística a la hora de interpretar todo tipo de canciones”, confesaba en Afroamérica. Sin embargo, esta no es la única característica que identifica a Nina Simone. Vamos a centrarnos en su voz , “por esa suerte de trémolo en la voz, aunque ese jadeo sofocado y casi sin aliento que la hace inconfundible”. Una artista muy emocional y espiritual . Estos rasgos de su personalidad quedaban muy latentes en sus canciones. “Tanto los malos momentos pasados por el racismo imperante en los Estados Unidos como las injusticias vividas como mujer a lo largo de su vida”, recalcaban en Afroamérica.

La discografia de Nina Simone

Durante sus más de cuarenta años de trayectoria profesional, Nina Simone, se labró un nombre en la industria de la música. Cuenta con una de discografía de 47 discos y 400 canciones. “Feeling Good”, “To be young, gifted and black”, “My baby just care for me” o “Sinnerman” son algunos de sus temas más conocidos. Por si todavía no has escuchado ninguna pieza de la Sacerdotisa del soul, Santiago Alcanda te propone su “selección personal muy caprichosa” de la cantante.