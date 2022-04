Sokkyo: dansa urbana i art visual amb Brodas Bros i Desilence

‘Sokkyo’ és una paraula japonesa que simbolitza l’adaptació davant situacions imprevisibles a la vida. Improvisació, aquesta és l’essència del show creat per la companyia de dansa urbana Brodas Bros i Desilence, especialitzats en arts visuals en directe. “El repte més gran d’aquest espectacle és la tecnologia improvisada. Nosaltres juguem molt en el moment”, explica Lluc Fruitós, de Brodas Bros.

Aquesta exhibició està ideada per a espais immersius on el públic està molt a prop dels ballarins i ballarines i inclús interacciona i hi participa activament. Per això, cada sessió és diferent. “Hem d’estar molt atents del que passa en escena”, detall Berta Pons, una de les fundadores la companyia de dansa.

Per poder projectar en directe els visuals, Desilence ha creat un instrument per poder fer-lo de manera espontània i intuïtiva. “Improvisació, diversió, un punt de bogeria, llum i electricitat”, això és ‘Sokkyo’, segons Tatiana Halbach de Desilence. T'agradaria gaudir d'aquest espectacle immersiu? Pots veure ‘Sokkyo’ fins al 17 d’abril a l’Ideal Barcelona!