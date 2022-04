Per tancar la temporada, la Sílvia organitza un dinar a casa seva en què posa en pràctica els trucs i els aprenentatges que li han regalat els cuiners i les cuineres amb què ha coincidit al llarg de tots els programes. Prepara un arròs amb costella ibèrica acompanyat de diferents ingredients que ha anat descobrint als territoris on ha estat i convida alguns dels personatges més emblemàtics de la temporada per agrair-los la col·laboració que li han ofert.

Per fer aquest plat demana l'ajuda a la cuinera més totterreny que ha passat per "La recepta perduda", la Josefa. Experta a preparar càterings i grans àpats improvisats, és l'ajudanta perfecta perquè el dinar de la Sílvia surti bé. Mentre cuinen, la Sílvia li va explicant els diferents llocs on ha estat i les persones, productes i llocs que ha conegut. Finalment, quan arriben els comensals, entre riures recorden els moments més emotius i simpàtics de la temporada.