La petjada més impressionant de l’Orde Teutònic, creada pels cavallers croats alemanys, és el Castell de Malbork. La fortalesa, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1997, es troba a la riba del riu Nogat a uns 60 km de la ciutat de Gdansk, al nord de Polònia.

Malbork és el castell medieval de maó més gran del món. Les seves muralles exteriors envolten una superfície de 210.000 m2 i al passat va arribar a acollir fins a 3.000 soldats al seu interior. La construcció d'estil gòtic bàltic compta amb tres anells de seguretat defensiva amb nombroses torres i fossats.

La seva història

El 1275, l’antiga Prússia, va començar a construir-se un monestir fortificat. L’edifici es va ampliar el 1309, any en què la seu de l’Orde va ser transferida de Venècia a Malbork. El seu nom originari era Marienburg, en alemany, en referència a Maria que era la patrona de l’Orde. Però s’anomena Malbork des de 1945, quan la ciutat es va annexionar a Polònia després de la Segona Guerra Mundial.

El castell es va deteriorar amb el pas del temps i al segle XIX i principis del XX va ser restaurat meticulosament. El procés de restauració encara no havia acabat quan va començar la II GM. La fortalesa va patir greus desperfectes. Per sort, es va poder restaurar de nou seguint la detallada documentació que van deixar els especialistes durant la primera conservació.

