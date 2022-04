La polèmica convenció sobre criptomonedes segueix endavant

Els promotors de l'acte són una empresa nord-americana que ofereix cursos d'inversió en criptodivises i que ha estat acusada d'estafar els estudiants, que paguen entre 170 i 270 euros al mes, a banda dels costos de matrícula que en alguns casos és de 300 euros, tal com es pot veure al seu web.

L'empresa està implicada en un cas d'estafa piramidal que capta joves amb mètodes "propis de les sectes", segons explicava la Policia Nacional, que a finals de març va detenir vuit dels seus membres. De fet, i malgrat que l'esdeveniment està en marxa, l'Ajuntament de Badalona havia demanat al Joventut que cancel·lés el lloguer del pavelló però l'entitat s'hi ha negat per l'alt cost econòmic que suposaria trencar el contracte.

Autèntic fervor pel diner digital

Molts dels assistents han seguit aquests cursos en línia i ara s'acosten a la convenció per conèixer els promotors de l'acadèmia, a qui afirmen que deuen molt de la seva nova forma de vida. Destaquen l'ambient que es genera entre milers de joves amb una mateixa mentalitat, que viuen amb entusiasme la convenció. Molts d'ells han vingut en grans grups, com un de 200 persones que venen de la mateixa comunitat holandesa i comparteixen un mateix estil de vestir com executius empresarials.

A l'exterior del Palau Olímpic s'han vist molts grups de joves alemanys, que segons algunes fonts són pràcticament la meitat dels assistents, però també hi ha italians, francesos i ciutadans d'altres nacionalitats. Tenen en comú que veuen el bitcoin i altres criptomonedes com el futur i el present de les transaccions financeres. En aquest sentit, asseguren que el preu de l'entrada està jutificat perquè a dins s'hi ensenya com invertir, com tenir la mentalitat correcta per construir un futur financerament sostenible.

Tot i la polèmica suscitada des de bon començament, els promotors de l'acte no han volgut parlar amb els mitjans de comunicació. L'última joranda de l'esdeveniment serà demà diumenge i s'espera un nou ple, ja que totes les entrades a la venda, unes 9.000, estan esgotades.