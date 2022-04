Neri Oxman, arquitecta, diseñadora y profesora del MIT Lab, aúna en su trabajo tecnología y biología, acercándose a la naturaleza con sus diseños. Una de sus obras más destacadas es Silk Pavilion, en la que se combinan ingeniería y sericultura. Lo cuenta Sara Rubayo.

El lago Nasser, formado por construcción de la Presa de Asuán, no solo tuvo como consecuencia un gran impacto medioambiental: también puso en riesgo de inundación a decenas de monumentos del Egipto Faraónico, incluyendo los templos de Abu Simbel. Gracias a la Campaña de Nubia, muchos de ellos pudieron rescatarse. Lo cuenta Miguel Ángel Cajigal “El barroquista”.

Los Trelleborg son fortalezas circulares que fueron construidas por los vikingos, todas ellas con una estructura similar. ¿Casualidad? Seguramente no. Lo cuenta Laia San José.

La historia de los hospitales se remonta al siglo IV, a partir de una idea planteada por los obispos cristianos: construir edificios visibles y admirables que glorificaran a Dios y, a la vez, proporcionaran un servicio a los pobres. Lo cuenta Javier Traité.

