Polèmica a Badalona per un congrés de criptomonedes

Polèmica a Badalona per la celebració, aquest cap de setmana, d'un congrés de criptomonedes que organitza IM Mastery Academy. Aquesta entitat es troba sota sospita de muntar un entramat per cometre estafes piramidals on les víctimes són menors d'edat.

A dins del pavelló municipal hi ha prop de 10.000 joves vinguts d'arreu del món. Han pagat entre 200 i 300 euros per entrada. Alguns paguen una quota mensual per accedir als continguts de l'empresa i queden exempts del pagament si porten un parell d'amics. Pels experts, aquest model de negoci és el propi d'una estafa piramidal.

Cues davant del Palau d'Esports de Badalona per participar en la conferència sobre criptomonedes de IM Mastery Academy.



Els promotors són investigats per presumpta estafa piramidal de criptodivises





L'Ajuntament ha demanat al Joventut de Badalona que cancel·li el contracte d'arrendament del Palau Olímpic, i ha expressat el seu "profund desacord amb el fet que es llogui l'espai per a fer un ús extraesportiu per part d'organitzacions que estiguin sota sospita de possibles activitats irregulars".

En un comunicat, el consistori destaca que molts pares han denunciat "una presumpta captació dels seus fills menors d'edat", i justifica la seva oposició a la celebració de l'esdeveniment a partir de "les informacions que assenyalen que als tribunals hi ha una denúncia col·lectiva contra els seus promotors, en la qual s'acusa els responsables de l'organització de presumpta estafa piramidal amb relació a la inversió en 'trading' i criptodivises".

Tot i que el consistori és l'entitat concessionària del pavelló, fonts municipals expliquen que no tenen capacitat de veto per impedir aquest acte multitudinari.

Comunicat del Govern municipal de #Badalona en relació amb l'esdeveniment sobre criptomonedes programat del 8 al 10 d'abril al Palau Municipal d'Esports

El regidor i president de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, Jordi Subirana, ha enviat una carta al president de la Penya per mostrar el seu total rebuig a la celebració d'aquest acte.

Per la seva banda, el club ha explicat que va rebre la sol·licitud fa uns mesos mitjançant un promotor d'esdeveniments de la ciutat i s'ha desentès del contingut del congrés.

El primer dia de l'esdeveniment s'han registrat cues als accessos al Pavelló Olímpic de Badalona

Paral·lelament, el Joventut ha confirmat que continuarà cedint l'espai a l'organització, acusada d'operar amb tècniques sectàries per a captar joves, ja que "es limita a llogar el recinte en les condicions pactades amb el promotor en virtut del contracte d'arrendament subscrit".