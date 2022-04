30 años después, a Joaquín Sabina le siguen dando las diez

¿Cuántas veces nos habrán dado las diez, y las 11, las 12, la una y las dos y las tres? A Joaquín Sabina le dieron durante 30 años desde la primera vez que "Y nos dieron las 10", el primer single de su disco Física y química. El 10 de abril de 1992 lanzó al mercado su octavo trabajo con el que vendió más de un millón de copias. También incluye otros grandes temas del cantautor como "Yo quiero ser una chica Almodóvar", "La del pirata cojo" o "A la orilla de la chimenea". Justamente este álbum en 2012 fue escogido por Sony Music como uno de los 100 discos que debes de tener antes del fin del mundo.

"En el año 92, Sabina publicó este álbum donde contaba con la ayuda de Antonio García de Diego y Pancho Varona para hacer un trío productor de un disco inigualable. Ahí estaban canciones como "Y nos dieron las diez", "La del pirata cojo" o "Los cuentos que yo te cuento" o "La canción de las noches perdidas". Pero también estaba "Conductores suicidas", tema que compuso él la letra junto a las músicas de los guitarristas Pancho Varona, Antonio García y el propio Javier Vargas. Intercambiando ritmos que recuerdan mucho a la influencia que siempre tuvo Joaquín del gran J.J Cale, uno de sus ídolos", así lo explica Santiago Alcanda en el programa Como lo oyes de Radio 3.

Justo en el este trabajo también contó con la colaboración especial del cantautor argentino Andrés Calamaro. Juntos interpretaron aquel tema que decía "si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer" conocido como "Pastillas para no soñar". También llegó al otro lado del charco, a Sudamérica, donde se popularizó a través de una gran gira internacional de 188 conciertos. Se convirtió en uno de los cd más completos del cantante ubetense y muchos de sus temas coparon las radiofórmulas de principios de los 90.

"Yo era tan inocente que creía que podía irme de Granda a Úbeda. Y estaba en Úbeda porque estaban deteniendo a gente que sé yo, de un grupo más o menos filocomunista , compañeros de viaje que había en la universidad y estaban cayendo todos mis amigos y me fui a Úbeda. Y entonces la policía de Granada, no sabía que mi padre era policía en Úbeda. Llamaron a la comisaría diciendo que llevaban a un tal Joaquín Martínez, que era como yo me llamaba y como me sigo llamando y mi padre me llevó a Granada muerto de miedo pero con una dignidad impresionando porque siendo un señor absolutamente ultraconservador no hizo el menor comentario desagradable ".

La fama de Sabina

Joaquín crea de manera profunda y novelesca. Con Manrique, el cantautor argumenta que se inventaba muchas cosas, como cree que "debe hacer todo el mundo que escribe canciones". Él cuenta cosas que le pasan pero también cosas que le hubiesen gustado que pasasen, o en algunos momentos las maquillaba.

No obstante, consiguió una magia que embelesa a cualquiera que lo escuche. Pero él como le dijo tras la presentación de su disco Esta boca es mía en 1994 a Javier Tolentino en El ojo crítico no tiene respuesta a eso.

"Ha habido unos años en los que se han dicho tantas tonterías, en los que las letras de las canciones eran tan abrumadoramente baratas como una falta de respeto al que las escuchaba. Que a nada que se hagan las cosas con un poquito de amor al oficio la gente lo nota, lo recibe, lo agradece y lo devuelve. No se sabe la magia que hace cuando uno sal al escenario y nota que está conectando con esa gente y ahí te sientes agradecido y te gustaría creer en algún Dios para rezarle y darle las gracias. En mi casa es magia no poder explicar por qué suceden esas cosas".

Acompañado de un éxito, a pesar de no saber definirlo, que perdura a día de hoy. "El éxito cuando lo he tenido siempre ha venido después de escribir unas canciones y de que la gente las cantase. Yo no sé muy bien que es el éxito. Lo que sí se muy bien es lo de escribir canciones, que es lo que me obsesiona cuando me levanto por las mañanas y pienso si se me va a ocurrir la canción que sueño. El éxito habrá que preguntárselo a esa gente que se llama marketing o yo no sé. Yo creo que nadie sabe lo que es el éxito".