Toni Alcántara y Deborah Stern están atravesando la mayor crisis de su matrimonio. Las largas jornadas de Toni en Moncloa y su falta de compromiso con la familia han conseguido que Deborah diga: "¡Basta!". En el nuevo capítulo de 'Cuéntame cómo pasó, "Claro de Luna", Alcántara ha tenido una conversación con Herminia, su abuela, que ha motivado que de el primer paso hacia la reconciliación con Deborah.

02.38 min Toni, Deborah y Terreros, juntos en Moncloa

Toni se ha acercado a casa de su ex para pedirle perdón. Por el bien de Sol, Alcántara quiere tener una buena relación con Debi. El periodista es consciente de que no fue el mejor padre para Santi, y no quiere cometer el mismo error con su hija. "Cuando hay un divorcio y hay niños pequeños -es complicado- [...] Somos humanos. Las emociones a veces se interponen a la lógica de qué es lo mejor para los hijos", ha explicado Paloma Bloyd.