Cuando empezó 'Cuéntame cómo pasó', el 13 de septiembre de 2001, yo tenía la edad de Carlitos. En el sofá de mi casa, en familia y mirando aquella Philips de la época, vi crecer mientras yo también lo hacía a Carlos Alcántara. Él relataba el final de los 60 y yo vivía los 2000 como Ricardo Gómez -fuera de la ficción- y otros 370.146 niños más que nacimos en 1994. Cada año que avanzaba dentro de la ficción, me preguntaba lo mismo: ¿Cuándo naceré en 'Cuéntame? Bien, ese día ha llegado y a mí me ha pillado escribiendo sobre la serie.

Coincidencia, casualidad o destino, en mi caso. Pero, indudablemente, y después de 20 años en emisión, esto es posible gracias al esfuerzo y compromiso de un equipo técnico y artístico y de una televisión pública que sigue apostando por contar "cómo pasó" la historia reciente de nuestro país.

1994: ya he nacido en 'Cuéntame'

Yo, que siempre fui más de películas que de libros, encontré en 'Cuéntame' la manera de entender y recordar algunos de los acontecimientos más importantes de España, que posteriormente estudié en la escuela, el instituto o la universidad. Y no solo de historia aprendí con 'Cuéntame', también de las costumbres de una familia de pueblo, humilde y trabajadora -como la mía-, a quienes conocemos como los Alcántara.

Esta familia, procedente de Sagrillas, me hizo preguntar por mis orígenes, curiosear en la buhardilla de mi casa y charlar largas horas con mi padre sobre la vida de mis abuelos. Esta es la esencia y el éxito de 'Cuéntame', que une a distintas generaciones en el sofá: abuelos, padres y nietos. "Cuéntame cómo te ha ido..." es el himno de los niños del 94. Todos nosotros crecimos -como he apuntado al inicio de este texto- al mismo tiempo que Carlitos y Karina. Incluso algunos nos enamoramos a la vez.

En esta temporada 22, descubriré qué pasó el año en que nací, qué nuevas tendencias llegaron a la época y qué tipo de comportamientos debemos dejar atrás y no volver a repetir. Gracias, 'Cuéntame', por todo lo que nos has contado y por lo que nos sigues contando. No fui "El primer bebé de 1994" -título que da nombre al capítulo que da la bienvenida a este nuevo año-, más bien fui de los últimos, pero estoy deseando ver cómo se desenvuelven los Alcántara ahora que ya he nacido en 'Cuéntame'.

