9 yemas de huevo

9 claras de huevo

75 g de azúcar

150 g de mantequilla

150 g de chocolate

150 g de harina

9 g de impulsor

Mermelada de albaricoque

Para bañar la tarta:

300 g de chocolate

200 g de mantequilla

Trufa montada

Empezamos a preparar el bizcocho. Blanqueamos y montamos las yemas con el azúcar. Limpiamos bien las varillas y montamos las claras. El truco es no añadir el azúcar hasta que no estén medio montadas. Cuando tengamos las dos preparaciones, las mezclamos dando movimientos envolventes de abajo a arriba. Cuando tengamos la mezcla bien integrada, tamizamos la harina y el impulsor y lo tamizamos. Seguimos haciendo los movimientos envolventes. Incorporamos el chocolate y la mantequilla y seguimos mezclando. Rellenamos el molde con la masa y llevamos al horno, durante 25 minutos, a 200ºC. Pasado el tiempo dejamos enfriar. Cortamos la superficie de arriba para que mantenga una forma recta. Cortamos por la mitad y cubrimos con mermelada de albaricoque. Cubrimos la parte exterior con trufa y reservamos en la nevera. Por último, bañamos con una mezcla de chocolate y mantequilla, que no supere los 40ºC para que no nos bañe la trufa.