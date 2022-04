Dos aliados de la noche para homenajear a Miguel Ríos

A los hijos de rock and roll, bienvenidos al reconocimiento de dos cantantes a una de las grandes figuras de la música española, Miguel Ríos. Serafín Zubiri y Mikel Herzog son dos admiradores profundos del interprete desde que tienen uso de razón musical y siempre han tenido el propósito de homenajear al artista. Este proyecto ha visto la luz, en forma de un espectáculo musical bajo el nombre de Siempre Ríos, donde unen sus voces.

“Reconocer el trabajo de Miguel y agradecer el maravilloso legado que nos ha dejado y el aprendizaje que nos ha aportado a nosotros como artistas” afirmaba Serafín Zubiri. La función es un recorrido por la herencia musical del rey del rock español. Durante la representación podrás gritar y disfrutar de las míticas canciones que conquistaron al público durante los 70 y 80. “Bienvenidos”, “El Rock de una Noche de Verano”, “El Blues del Autobús”, “No estás sola”, “Santa Lucía”, “Reina de la Noche”, “Rock & Roll Búmerang” o “Himno a la Alegría”, entre muchos otros temas. El espectáculo aterriza en Madrid el 20 de abril en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

La ‘Zubipedia’ nos revela curiosidades de estos aliados de la noche

Ambos amigos se conocieron un lunes 30 de abril de 1985. Serafín recuerda perfectamente esa fecha. Rememorando se traslada hasta la plaza Blanca de Victoria. Allí unos jóvenes se encontraban trabajando en una orquesta, Serafín estaba con una de Pamplona llamada 'Equus'. Mientras que Mikel, trabajaba con una de Zaragoza, conocida bajo el nombre de 'Ébano'. Y ahí, en ese punto de encuentro se conocieron, dos jóvenes muchachos que compartían escenario por primera vez. Y como dicen ellos: “Desde entonces hasta hoy, como hermanos. Siempre hemos compartido todo y hemos hecho proyectos juntos”.

Ahora vuelven con un proyecto en común. Sin embargo, no es la primera vez que estos amigos se meten en la piel de las grandes voces de la música española. Ya han estrenado otro espectáculo en 2017 dedicado a la música de los 70, llamado El baúl de los 70. Donde entre otros artistas recuerdan el paso por la década prodigiosa de Mikel Herzog. “Cuando tienes, como es nuestro caso, la suerte de poder emular o intentarlo artistas a los que admiras, pues eso cobra una significación especial” afirmaba Zubiri.

La química encima de los escenarios entre los ‘hermanos’ es más que evidente. Ambos saben aprovechan los puntos fuertes del otro, ahí es donde reside la clave del éxito: “Mikel me complementa muy bien en los espectáculos, porque él ve perfectamente, se puede mover perfectamente. Yo eso no lo puedo hacer con él. Yo puedo tocar el piano, que a lo mejor él no lo puede hacer como yo” confesaba Zubiri.

Mikel afirma que los dos son personas muy perfeccionistas, quizás demasiado. Esa exigencia que se imponen ante la necesidad de pulir todas las imperfecciones, hace que cuando no consiguen su objetivo se ponen nerviosos. Aseguran que discuten poco, pero, cuando lo hace es precisamente por ese motivo. “Nosotros estamos dispuestos siempre a invertir el tiempo que sea necesario con el fin de ofrecer siempre lo mejor de nosotros” reconocía Mikel Herzog.