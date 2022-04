L'herència de la petjada humana a 'Els nostres fills'

Guerres, canvi climàtic, pandèmies... quin futur els hi espera a les pròximes generacions? La veritat és que si als nostres avis els hi haguessin dit que el present que ens deixarien seria aquest, no s'ho haurien cregut. I és que tot el que ens passa és degut a l'herència deixada, de la mateixa manera que tot el que els hi succeeixi a la nostra descendència tindrà molt a veure amb les accions presents. L'obra 'Els nostres fills' ens convida a reflexionar sobre l'herència que deixarem, i els seus tres protagonistes, Isabelle Bres, Albert Pérez i Maria Pau Pigem, han passat per 'Punts de vista' per parlar-ne amb Tània Sarrias.

La responsabilitat com a éssers humans ens interpel·la molt més enllà del temps que viurem, sinó que també en com el nostre pas pel món marcarà el futur dels nostres fills quan nosaltres ja no hi habitem.'Els nostres fills', inspirada en la catàstrofe de Fukushima de 2011, ens convida a reflexionar sobre el llegat que deixem a les noves generacions.

Isabelle Bres, Albert Pérez i Maria Pau Pigem són els protagonistes d'aquest espectacle i interpreten a tres físics nuclears que sopen confinats després d'una explosió nuclear. Amb tocs de comèdia,l'obra ens fa reflexionar sobre la petjada ecològica i el futur que ens espera en un text de Lucy Kirkwood dirigit per Marta Gil Polo. Es pot veure al Teatre Akadèmia fins al 10 d'abril.

Els actors han explicat al programa com els ha afectat el text en els seus hàbits actuals. L'Isabelle Bres té molt a veure amb el fet que l'obra s'hagi dut a terme a casa nostra, ja que el projecte va néixer a partir que el text arribés en les seves mans.