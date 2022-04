La Taula d'entitats del Tercer Sector Social i l'Aliança contra la Pobresa Energètica han reclamat a la Generalitat que creï el fons d'atenció solidària per fer front als impagaments en les factures de la llum de les famílies vulnerables generats a partir del 2021, a què es va comprometre en el conveni signat amb Endesa. Segons han explicat, aquest conveni signat just fa un any, no s'ha posat en marxa.

"És una urgència enorme: tenim els efectes de la pandèmia i de l'escalada de preus de la llum", ha advertit Maria Campuzano, de l'APE. Entitats socials consideren que va ser un "molt bon acord" però que s'ha de "desplegar al cent per cent" i ampliar-lo a les altres companyies.

Resoldre el deute acumulat a partir del 2021 La Generalitat i Endesa van signar un conveni just fa un any que va permetre condonar el deute que famílies en situació de vulnerabilitat havien acumulat amb la companyia fins al 2020. Així, Endesa es va comprometre a assumir el 100% del deute acumulat de les famílies entre el 2015 i el 2018 i el 50% del 2019 i el 2020, mentre que la Generalitat i les administracions locals finançarien l'altra meitat dels darrers dos anys. La Moncloa es compromet a abaixar els preus de la benzina, el gas i la llum Maria Bosch "Cal resoldre amb urgència el deute que s'ha acumulat a partir del 2021 i en endavant. És un problema que està generant angoixa i pressió a les famílies. El conveni deixava molt clar com resoldre els deutes entre el 2015 i el 2020, però no com fer-ho amb el generat a partir del 2021, en plena emergència social", ha advertit Campuzano.

La Generalitat no ha posat en marxa el fons Les entitats socials i l'APE alerten que la Generalitat encara no ha posat en marxa el fons d'atenció solidària, que havia de ser el mecanisme estable per prevenir i fer front als impagaments. Segons el conveni, aquest fons ha de ser finançat com a mínim en un 50% per Endesa i com a màxim en un 50% per la Generalitat. La Taula del Tercer Sector i l'APE consideren que el conveni és una "bona eina" però reclamen "aprofitar-ne al màxim la potencialitat". Segons han indicat, unes 35.000 famílies s'han pogut beneficiar de la condonació del deute acordada en el conveni en acreditar una situació de vulnerabilitat. La presidenta de la Taula del Tercer Sector de Catalunya, Francina Alsina, ha destacat que "no s'han espremut totes les possibilitats" de l'acord. Alsina ha recordat que un 29 % de la població catalana viu en risc d’exclusió social, un milió més que fa tres anys, segons l’informe de la Fundació FOESSA que va presentar fa uns dies Càritas, una situació que "no s'havia viscut mai, ni en els pitjors anys de crisi", ha advertit.