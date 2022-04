Els llogaters relcamen una limitació permanent dels preus

Ni els llogaters, ni els propietaris es mostren satisfets amb la mesura extraordinària aprovada pel Consell de Ministres per intentar limitar l'abast de la crisi d'Ucraïna, també a l'àmbit de l'habitatge. Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres demana que la limitació de la pujada dels preus vagi un pas més enllà del 2% acordada pel Govern fins al 30 de juny. Volen que sigui permanent. "Un pis no es veu afectat per l'augment dels preus de l'energia, i, per tant, es tracta només d'una excusa perquè els arrendadors puguin extreure encara més rendes dels llogaters", adverteix Alcarazo.

Els propietaris se senten discriminats Mentrestant, els propietaris se senten discriminats. Asseguren que acumulen ja moltes restriccions en els últims mesos. El president de l'Associació de Propietaris de Finques Urbanes de Catalunya, Sergi Llagostera, adverteix que "Es tracta d'una mesura clarament discriminatòria i injusta pels propietaris. No té en compte que l'arrendador també rep els efectes de la inflació. Si a sobre li carreguem les conseqüències, encara l'estem perjudicant molt més."