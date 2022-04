La guerra entre Rússia i Ucraïna ha posat d’actualitat el debat sobre la gestació subrogada, en ser aquest país un dels més permissius legalment amb aquest sistema. Gestar un fill i entregar-lo quan neix, és altruisme o negoci? És solidaritat amb qui no pot tenir-ne de forma biològica o bé capitalisme salvatge per comerciar amb criatures acabades de nàixer? En Xavier Sarda i l’Ana Boadas ho debatem amb el Bernat Dedéu, la Laura Fa, l’Estel Solé i el Toni Aira, juntament amb el doctor en sociologia Vicent Borràs i l'advocada Núria González.

L'Agustín i l'Eva són una parella de Sabadell que van signar un contracte amb una dona ucraïnesa perquè fes de dona gestant per a ells. La guerra la va enganxar de ple a l'oest del país. Per això, l'Eva i l'Agustín van marxar a la frontera amb Polònia per mirar d'ajudar-la a sortir del país i garantir la seguretat de mare i fill. De la seva història se'n podria fer una pel·lícula.

06.29 min Obrim fil - A Ucraïna a buscar la filla gestada per subrogació

Un dels arguments més habituals contra la gestació subrogada és el negoci que s'hi fa i com és de fosc de vegades l'entramat en què es veuen entrampades les famílies que s'hi fiquen. L'actor Isaac Alcayde s'hi va trobar quan va contractar una agència perquè li fes d'intermediària amb la mare gestant. Va ser víctima d'una estafa que li va costar milers d'euros abans que, finalment, aconseguís dur a terme la seva voluntat de tenir un fill per gestació subrogada.

06.02 min Obrim fil - Entrevista a l'actor Isaac Alcayde

En Christian i el Juan Luis són una parella que ha recorregut a la gestació per subrogació en dues ocasions, després d'haver viscut durant uns anys a Austràlia i veure com funcionava el sistema en aquell país. Avui tenen dos fills de quatre i cinc anys, l'Anxo i l'Atlas, i han format una família feliç i estable, gràcies a dues dones gestants a Mèxic i Austràlia.

08.59 min Obrim fil - Dos fills per gestació subrogada

El conflicte en territori ucraïnès ha generat situacions vitals molt complicades. És el cas de l'Antònia, una dona mallorquina que va recórrer a una noia gestant ucraïnesa, l'Svetlana, i que va tenir dues noies bessones fa uns anys. Ara, després de la invasió de Rússia, l'Antònia va decidir fer tot el possible per ajudar l'Svetlana i va aconseguir portar tota la seva família a la casa de Mallorca.

05.37 min Obrim fil - Antònia, Svetlana i les bessones per gestació subrogada

Un dels moments més vius del programa es produeix quan la periodista Laura Fa fa un al·legat sobre les dones que, tot i trobar-se en situacions difícils que els impedeix ser mares biològiques, no recorrerien mai al sistema de la gestació subrogadat.