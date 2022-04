Es complicado encontrar una cabeza tan bien amueblada como la que tiene esta joven actriz con proyección internacional. Tiene más de cuatro millones de seguidores en redes sociales y es una de las jóvenes promesas de la ficción española. Ha trabajado a las órdenes de Woody Allen en la película Rifkin´s Festival, y es una de las protagonistas de ‘Código Emperador, un film repleto de mentiras, corrupción y secretos de estado, que acaba de inaugurar la 25 edición del Festival de Málaga. La película está participada por RTVE y comparte cartel junto a Luís Tosar y su ex compañero Aron Piper.

Pese a su juventud, Georgina Amorós tiene muy claro lo que quiere: “Intento seguir formándome siempre que puedo y aprovechando cada oportunidad que me dan. Llevo desde muy pequeña dedicándome a esta profesión con mucho rigor, ya que yo hice ballet clásico y se me quedó la disciplina de saber que es un trabajo más y cada cosa que hago tengo que trabajar y esforzarme al máximo”.

Mantiene una relación amor odio con las redes sociales. Se esfuerza en mantener una relación sana con ellas, pero confiesa que va a rachas y le generan ansiedad: “Las redes sociales es algo muy fuerte. Soy consciente del número de seguidores que tengo, pero realmente es algo que no es tangible. Sé que está ahí y que es bonito porque me llegan muchos mensajes muy cariñosos y con mucho apoyo, pero intento pasar el tiempo justo y necesario en las redes para no perderme en ellas”.

La actriz no dudó en cerrar sus cuentas durante una temporada por los mensajes que recibía, y se esfuerza por no pasar demasiado tiempo en ellas. Piensa que ni todo lo bueno ni todo lo malo que te dicen se corresponde con la realidad, pero ha tenido que trabajar mucho para entenderlo así: “Son una herramienta que te pueden crear muchas inseguridades, a mí personalmente me las crea. Yo soy la primera que a veces salgo de ellas pensando que soy una miserable. Es algo que hay que ir con muchísimo cuidado porque pueden crear problemas de salud mental”.

Gestionar el éxito que le da su profesión le ha llevado a pagar un peaje en su vida personal. Admite que ha vivido un tiempo con ansiedad e insomnio, aun así, le está agradecida a las oportunidades que le ha brindado la vida y se siente privilegiada a su edad.

Posar se ha convertido en parte más de su trabajo, algo de lo que disfruta cada vez más, ya que a parte de su faceta como actriz no para de hacer colaboraciones publicitarias: “Con el tiempo te vas conociendo y vas aprendiendo a hacer tuyo cada trabajo y no hacer poses raras que no te identifiquen”.

02.46 min Georgina Amorós luce el maquillaje tendencia de esta temporada

La actriz es una apasionada de la moda y de la belleza. Nos tiene acostumbrados a lucir un look muy natural que es tendencia esta primavera, con tonos suaves y llevando muy trabajadas la zona de las cejas, pómulos y labios. En su última aparición pública en el festival de Málaga sorprendía con flequillo e impactante estilismo, en un evento donde hemos podido comprobar una vez más que la alfombra roja es el mejor escaparate de moda donde las actrices han paseado sus mejores galas. La 25º edición del Festival se celebra hasta el próximo 27 de marzo y puede seguirse a través de la programación de RTVE.