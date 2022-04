Detingut un home a Barcelona després de confessar l'assassinat de la seva exparella

La dona de 25 anys assassinada a Barcelona havia denunciat la seva exparella per amenaces davant els Mossos d'Esquadra. Segons fonts de la investigació, la víctima estava citada a declarar aquest mateix dilluns davant el jutge per ratificar la denúncia.

L'autor confés ha participat aquest dimarts al matí durant una hora en la reconstrucció dels fets. Els Mossos d'Esquadra l'han portat al domicili on van trobar la jove assassinada. L'home va ser detingut dilluns a la tarda en entregar-se en la comissaria de la Guàrdia Urbana de Sant Martí i després de confessar haver matat la seva exparella. La víctima era mare d'un nen petit.

Amb signes de violència

Després de l'arribada de l'home, entorn de les sis de la tarda, les autoritats van localitzar el cos sense vida d'una dona amb signes de violència en un domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes. La Regió Policial Metropolitana de Barcelona té oberta una investigació per determinar les causes de la mort d'aquesta veïna de la capital catalana, que podrien deure's a un crim masclista.

El jutjat d'instrucció número 1 de la capital, en funcions de guàrdia, es fa fer càrrec de l'aixecament del cadàver i, en els pròxims dies, el jutjat de violència sobre la dona rebrà al detingut, presumpte autor dels fets, d'acord amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

De confirmar-se que es tracta d'un crim masclista, ja són dos el nombre de dones assassinades enguany per violència de gènere a Catalunya i vuit en tot l'Estat. En total, el nombre de víctimes mortals és de 1.134 des de 2003, després de l'últim assassinat, que va tenir lloc a Ceuta el 14 de març.