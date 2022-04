Fins a 11 partits, entre ells les formacions catalanes, han oficialitzat una petició perquè Pedro Sánchez comparegui al Congrés. Volen que doni explicacions sobre el gir de l'executiu espanyol en la seva posició sobre el Sàhara Occidental. Una postura que tampoc compta amb el beneplàcit de tot el Gabinet, ja que Unides Podemos continua apostant pel referèndum d'autodeterminació que, en última instància, contempla també l'ONU.

La sol·licitud registrada porta la signatura d’ERC, PNB, Bildu, Més País, Compromís i Nova Canàries han ofici, però també de Junts, el PDeCAT, la CUP i Coalició Canària.

També ERC ha acusat Sánchez de trair el poble sahrauí donant suport al pla autonomista del Marroc. La portaveu Marta Vilalta adverteix que no deixaran passar un canvi de posició que va en contra de les resolucions de l’ONU i d’aquí la petició de compareixença del president espanyol. Amb Albares no n’hi ha pou.

Amb Albares "no n'hi ha prou"

El ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, ja ha mostrat la seva disposició a comparèixer, i tot apunta al fet que anirà aquest dimecres a la comissió del ram. Ara bé, la majoria de grups han exigit que sigui el mateix Sánchez qui respongui davant la Cambra.

Sánchez, que ja haurà de comparèixer al Congrés per informar de les conclusions del Consell Europeu, podria acabar utilitzant el mateix Ple per donar explicacions sobre la qüestió sahrauí. També el PP ha sol·licitat que el cap de l'Executiu rendeixi comptes en el Congrés després d'acceptar com a vàlida per a la resolució del conflicte sahrauí la via de l'autonomia defensada pel Marroc, un canvi de posició respecte a la postura que tradicionalment mantenia Espanya respecte a la seva antiga colònia.