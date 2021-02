El embajador de Marruecos en España, Omar Azziman, ha afirmado que la postura del Gobierno español, al decir que la ley marroquí impera en el Sáhara Occidental, "deja las cosas claras para el futuro" al reconocer que la ex colonia no es un territorio ocupado, sino que está bajo dominio del Reino alauí.

Azziman, en una rueda de prensa en su residencia en Madrid, se ha felicitado porque el final del caso de la activista saharaui Aminatu Haidar haya servido para que España y Francia hayan aclarado el estatuto del Sáhara Occidental.

"Queda claro que el Sáhara está bajo el imperio del derecho marroquí", ha proclamado el embajador.

Azziman también ha subrayado que las relaciones entre España y Marruecos han salido "fortalecidas" tras el caso Haidar, a quien ha acusado de dejarse utilizar por Argelia y el Frente Polisario para "torpedear" el plan de autonomía marroquí para la ex colonia y las negociaciones para resolver el conflicto.

A su juicio, "después de semanas movidas" por la huelga de hambre de la activista saharaui, "era importante que países amigos como España y Francia recordasen ese estatuto, porque durante estas semana, aquí en España se ha oído y leído de todo".

"Afortunadamente, estos objetivos no han sido logrados y las relaciones con España han salido fortalecidas", ha remarcado.

El embajador ha aseverado que Haidar no tenía un fin "humanitario", sino "provocar una crisis para castigar al Gobierno de España" y boicotear la propuesta de autonomía.

Las explicaciones del embajador se refieren a los comunicados emitidos por los Gobiernos español y francés, una vez que se acordó el regreso de Haidar a El Aaiún el pasado jueves, en los que se dice que " la ley marroquí se aplica en el territorio del Sahara Occidental" hasta que no se resuelva el contencioso.

"Es un esclarecimiento y deja las cosas claras para el futuro ", ha añadido Azziman, para quien ya no cabe hablar de que hay una ocupación del Sahara Occidental o de que Marruecos es una "potencia administradora" después de que España se fuese de la colonia en 1975.

En su opinión, la propuesta de autonomía de Marruecos respeta el derecho de autodeterminación saharaui, "es mucho más avanzada que un referéndum" y "no deja ni vencedores, ni vencidos".

Respecto a la moción aprobada en el Congreso el pasado martes con el apoyo del PSOE y del resto de grupos, salvo el PP, a favor de un referéndum en el Sáhara Occidental , ha respondido que ésta petición "no le gusta a Marruecos".

El embajador ha restado importancia a que Haidar no pidiera perdón finalmente al rey Mohamed VI, "porque no era un problema de vencer, sino de convencer".

Ha afirmado que Marruecos no va a establecer " ningún dispositivo especial " para evitar que se repitan comportamientos como el de Haidar cuando se negó a reconocer que era marroquí, aunque ha avisado que todo incumplimiento de la ley "tendrá sus consecuencias normales, jurídicas y legales".

Ha puntualizado que la decisión de Marruecos de no permitir la entrada en El Aaiún el pasado 14 de noviembre y de obligarla a volar a Lanzarote " no fue una expulsión ", sino un "retorno" por "no cumplir con los trámites legales".

Coincidencia

El embajador marroquí en España ha negado que la resolución del caso de Haidar esté relacionada con el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos y ha asegurado que se trata de una "coincidencia" que ambos casos se resolvieran el pasado jueves.

"Las negociaciones llevan muchísimo tiempo haciéndose sobre el tema del acuerdo con la UE. Ha sido una coincidencia que las dos cosas lleguen al mismo tiempo, pero no tienen nada que ver en absoluto", ha explicado.

El convenio agrícola entre la UE y Marruecos, firmado el pasado jueves en Bruselas horas antes del regreso de Haidar a El Aaiún, establece, entre otras medidas, el aumento del cupo de tomates marroquíes que pueden entrar al mercado europeo con arancel reducido.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que la gestión del Gobierno para resolver el caso Haidar la van a "pagar" los agricultores españoles por las medidas adoptadas sobre los tomates.

El embajador no ha querido responder a Rajoy al "no tener conocimiento preciso" de sus críticas, pero ha insistido en el acuerdo agrícola no guarda relación con el que contribuyó a resolver la huelga de hambre de la activista saharaui.

En su opinión, la solución del caso de Haidar "no ha sido un problema mercantil, de negocios".

"No creo que hayamos estado negociando en términos de qué me puede dar y qué le puedo dar. No ha sido éste el espíritu en ningún momento", ha añadido.