On resideix la imaginació? Cap on evoluciona la intel·ligència humana? Quins són els límits de la tecnologia en el cervell? Aquests són alguns dels interrogants que ens planteja el Brain Film Fest. Projeccions de pel·lícules, curtmetratges, taules rodones gratuïtes i també tallers per investigar un òrgan tan desconegut com el nostre cervell.

La cinquena edició del Brain Film Fest 2022 se celebrarà del 17 a 20 de març a Barcelona.

Alzheimer Amor i una malaltia neurodegenerativa. El festival s'inaugura amb l'agredolça Supernova: Colin Firth i Stanley Tucci són una parella, que després de rebre un diagnòstic d'alzheimer decideixen recórrer Anglaterra per retrobar-se amb amics i familiars. Una celebració de l'amistat quan saps que el final hi és a prop... Ho farà amb una programació que comptarà amb documentals sobre el TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, els cíborgs, les persones superdotades i les dones científiques.

Superdotats Las Cebras, de José Reguera, ens parla de fins que punt la intel·ligència pot arribar a ser un obstacle, un motiu de sofriment, centrant-se en “Les persones superdotades''. És un col·lectiu que la psicòloga francesa Jean Siaud Facchin comparava amb les zebres, animals formidables que l'ésser humà ha estat incapaç de domesticar.

TDAH The Disruptors, de Stephanie Soechtig, ofereix una mirada insòlita sobre que significa sofrir TDAH seguint el dia a dia de diverses famílies.

Cíborgs El documental 'I am a Human' d'Elena Gaby i Taryn Southern, inèdit a Espanya, fa un seguiment al primer grup de "cíborgs" del món, un tetraplègic, un invident i un pacient de Parkinson i a l'equip de científics que els segueixen. Aquestes són només algunes de les estrenes destacades d'aquesta cinquena edició del Brain Film Fest que juntament amb taules rodones, conferències i tallers respondran a preguntes com: on resideix la imaginació, que mecanismes del cervell ens permeten jugar amb l'intangible, o fins on pretenem arribar amb els avanços que conjuminen tecnologia i robòtica. Una revolució silenciosa que podria definir el futur de la humanitat.